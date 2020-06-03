اليوم السابع
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نيفين جامع: قريبا استئناف مفاوضات التجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوراسى

الأربعاء، 03 يونيو 2020 10:27 ص
نيفين جامع: قريبا استئناف مفاوضات التجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوراسى جانب من الاجتماع
كتب – إسلام سعيد

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أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن المرحلة القريبة المقبلة ستشهد استئناف المفاوضات الخاصة بإتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادى الأوراسى على مستوى الخبراء عبر وسائل التواصل الإلكترونية، وذلك تمهيداُ لعقد جولة المفاوضات المقبلة على المستوى الوزارى خلال الربع الأخير من العام الجارى.
 
جاء ذلك خلال المحادثة الهاتفية التى أجرتها الوزيرة مع اندرى سليبنيف وزير التجارة بالاتحاد الاقتصادى الأوراسى والتى تناولت سبل دفع المفاوضات الخاصة بإتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسى والذي يضم  روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيزستان وذلك للتوصل لإتفاق نهائى فى أقرب وقت ممكن، وقد شارك فى المحادثة الدكتور  أحمد مغاورى رئيس جهاز التمثيل التجارى وطارق شلبى مساعد الوزيرة لشئون التجارة والوزير مفوض تجارى  محمد السيد مدير إدارة أوروبا بجهاز التمثيل التجارى .
 
وأشارت الوزيرة، إلى دعم القيادة السياسية لهذا الإتفاق الهام وحرصها على التوصل لاتفاق نهائي بين كافة الاطراف فى أسرع وقت ممكن والذي من شأنه مضاعفة معدلات التجارة البينية والإستثمارات المشتركة بين مصر ودول الاتحاد، لافتة الى اهتمام الحكومة بمشروعات التعاون الحالية والمستقبلية بين مصر ودول الاتحاد الأوراسى خاصة مشروع المنطقة الصناعية الروسية فى مصر، واتفاق التجارة الحرة والتعاون فى مجال نقل الخبرات الصناعية المتطورة بدول الاتحاد الأوراسى للصناعة الوطنية.
 
وأضافت الوزيرة أنه يجرى حالياً مراجعة كافة البنود التى تم التوافق عليها خلال جولات التفاوض السابقة وذلك تمهيداً لإستئناف المفاوضات بين اللجان الفنية من الجانبين عبر الفيديو كونفرانس خلال الفترة القريبة المقبلة، مشيرة الى أن هناك تقدم ملموس بعدد كبير من مسارات الاتفاق تشمل موضوعات التعاون الجمركى، وتسهيل التجارة البينية والمعالجات التجارية وقواعد المنشأ وحقوق الملكية الفكرية والتجارة الالكترونية والمنافسة ومنع الاحتكار بالإضافة إلى التعاون الاستثمارى إلى جانب الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والخاص بمنظمة التجارة العالمية.
 
وأوضحت جامع، أن هذا الاتفاق يدعم منظومة التجارة البينية الاقليمية، خاصة وأن مصر تمثل مصر سوقاً كبيراً للدول أعضاء الاتحاد و محوراً رئيسياً لصادراتها لمختلف الأسواق الأفريقية والعربية والتكتلات الاقتصادية الأخرى التى ترتبط مصر معها باتفاقات تجارة حرة، مشيرة الى ان دول الاتحاد الاوراسي  تمثل أيضاً نافذة متميزة للصادرات المصرية بمنطقة وسط آسيا .
 
من جانبه، أكد اندرى سليبنيف وزير تجارة الاتحاد الاقتصادى الأوراسى حرص الاتحاد على إتمام إتفاق  التجارة الحرة مع مصر بإعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة افريقيا، مشيراً إلى أن جولات التفاوض السابقة والتى عقدت على مدى العامين الماضيين قد شهدت توافقاً فى العديد من الموضوعات، وهو الأمر الذى يسهم فى التوصل إلى اتفاق يخدم اقتصاديات دول الاتحاد والاقتصاد المصرى على حد سواء.

مصر

الاتحاد الاوراسى

التجارة الحرة

اتفاق التجارة الحرة

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