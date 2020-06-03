نقابة البترول: توفير 136 سريرا لاستقبال حالات عزل مرضى كورونا بالقطاع

كتب محمود راغب

قرر محمد جبران جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، و نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بوضع مصيف النقابة العامة للعاملين بالبترول بمدينة رأس البر بدمياط بواقع 120 سريرا، ومبنى النقابة العامة بالدقى بالقاهرة بواقع 16 سريرا تحت أمر المجلس الطبى الأعلى لقطاع البترول لاستقبال حالات عزل مرضى كورونا بقطاع البترول .

وأكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، قائلا "كلنا نعمل لصالح عمال البترول تحت قياده المهندس طارق الملا وزير البترول الذي لم يتواني عن توفير كل سبل الراحه لعمال البترول و المهندس عابد عز الدين رئيس الهيئة العامة للبترول فكل الشكر لجميع القائمين في العمل علي تخفيف الأعباء عن أبناء هذا القطاع".

وأضاف رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، أن المهندس طارق الملا وزير البترول قد أصدر تعليماته بتوفير أماكن في محافظات القاهره - الاسكندريه - السويس - البحر الأحمر - دمياط - و اسيوط لمصابي كورونا داخل شركات القطاع وتوفير سبل الراحة والرعاية لهم.