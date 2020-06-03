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نقابة الأطباء تنعى طبيب بكلية طب الأزهر إثر إصابته بكورونا.. وارتفاع العدد لـ 38

الأربعاء، 03 يونيو 2020 10:44 ص
نقابة الأطباء تنعى طبيب بكلية طب الأزهر إثر إصابته بكورونا.. وارتفاع العدد لـ 38 الشهيد الدكتور محمد عنتر مدرس الفارما بكلية طب الأزهر بدمياط
كتبت آية دعبس

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نعت النقابة العامة لأطباء مصر، الشهيد الدكتور محمد عنتر مدرس الفارما بكلية طب الأزهر بدمياط، الذي توفي إثر إصابته بڤيروس كوڤيد 19، داعيين المولى سبحانه أن يسكنه نعيم جناته مع الأبرار والشهداء، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، مشيرة إلى أنه الشهيد رقم 38 من الأطباء بسبب الفيروس.
 
وقال الدكتور كريم مصباح، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، فى تصريحات سابقة لليوم السابع، إن إجمالى الإصابات المؤكدة بين الأطباء بفيروس كورونا المستجد بلغ 372 إصابة، من بينهم 160 طبيب مازالوا يتلقوا العلاج، وحوالى 80 طبيب تعافوا من الإصابة، موضحا أن عدد الشهداء من الأطباء بلغ 32 شهيد، وأوضح مصباح، أن عدد الإصابات بين الأطباء مرشح للزيادة بقوة، خاصة أن هناك إصابات متعددة خلال الـ48 ساعة الأخيرة لم يتم رصدها حتى الآن، نظرا للإجازة الاستثنائية لمدة 3 أيام بالنقابة العامة للأطباء.
 
كان الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، قد التقى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بديوان عام الوزارة، حيث أوضحت النقابة، فى بيان، أن الدكتورة هالة زايد أكدت على اهتمام الوزارة وأجهزة الدولة فى تطبيق إجراءات حماية الفرق الطبية وثمنت على جهودهم في التعامل مع الجائحة.
 
وأكد الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، على جميع مطالب النقابة وعلي الأهمية القصوي لقيام الدولة بالمهمة القومية التي تتمثل في حماية الفرق الطبية حتي يستطيع الأستمرار في قيامه بمهامة الوطنية تجاه المجتمع والمواطنين جميعا، كما أكد على أهمية التغلب على العقبات التى تقف أمام تنفيذ قرارات الدولة لحماية الفرق الطبية .
 
ولفت نقيب الأطباء، إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة الصحة علي فتح قناة تواصل علي مدار الـ 24 ساعه بين نقيب الاطباء ووزيرة الصحة حتي يتم حل مشكلات الفرق الطبية أول بأول ، أما عن مشكلة أطباء تكليف دفعة 2020  فأكد الدكتور حسين خيري على مطالب شباب الأطباء ، مؤكدا أنه ما تزال المفاوضات مستمرة بين الطرفين. 
 
 
 
 

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