اليوم السابع
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نقابة أطباء الجيزة تخصص 3 أرقام للإبلاغ عن حالات الإصابة بكورونا بين أعضائها

الأربعاء، 03 يونيو 2020 11:56 ص
نقابة أطباء الجيزة تخصص 3 أرقام للإبلاغ عن حالات الإصابة بكورونا بين أعضائها نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

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أعلنت نقابة أطباء الجيزة، تخصيصها 3 أرقام تابعة لأعضاء مجلسها، لتلقى البلاغات الخاصة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، بين أطباء محافظة الجيزة، موضحه أن تلك الأرقام هى: 01001960251 – 01001021157 – 01000767516.
 
ودعت النقابة العامة للأطباء البشريين، جموع الأطباء إخطارها عن وجود أى مشكلات فى وسائل الحماية أو تقاعس فى سرعة علاج المصابين من الأطباء بفيروس كورونا بالمستشفيات، حتى تقوم النقابة بواجبها فى مساندة الطبيب، من خلال "واتساب لجنة الشكاوى 01095111247، وواتس آب اللجنة الإجتماعية 01008447501.
 
فيما أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية "الأطباء البشريين، الصيادلة، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين"، عن تخصيصه رقم 01550003456، للإبلاغ عن إصابة أحد الأطقم الطبية بفيروس كورونا المستجد COVID19، من خلال إرسال رسائل عبر "الواتس آب"، تتضمن عدة بيانات، هى: الاسم، النقابة، رقم القيد، الرقم القومى، محل العمل، تليفون للتواصل مع العضو المصاب.
 
كما أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، طرق للإبلاغ عن إصابة أطباء الأسنان بفيروس كورونا COVID19، بأنحاء الجمهورية، وذلك من خلال التواصل عن طريق الواتس آب على رقم النقابة العامة لأطباء الأسنان 01061551450، ويتم إرسال البيانات الآتية :الإسم / مكان العمل / رقم القيد / الرقم القومى / تليفون للتواصل، الشكوي : إشتباه / إيجابي /مخالط لإيجابى/ مخالط المخالط.
 
من ناحية أخرى كان قد أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين" عن فتح باب الاشتراك بمشروع علاج الاتحاد فترة استثنائية، للتجديد والإضافات، والاشتراك لأول مرة، طبقا لقرار مجلس الاتحاد الأخير، على أن يكون ذلك فى الفترة من الأول من يونيو 2020، وحتى 15 يونيو 2020، بالإضافة إلى زيادة معاشات أعضاء النقابات الأربعة 100 جنيه، لتصبح 900 جنيه بدلا من 800 جنيه، وكلف مجلس الاتحاد القائمين على المشروع للتعاقد السريع مع مستشفيات خاصة للعزل بجميع محافظات الجمهورية لدواعى وباء كورونا ضمن مشروع العلاج.
 
 
 
 

نقابة اطباء الجيزة

نقابة الاطباء

التواصل مع نقابة الاطباء

الابلاغ عن اصابة اطباء بكورونا

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