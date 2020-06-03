نشوب حريق هائل بروف أحد الأبراج السكنية فى المحلة

الغربية - محمد طارق

اندلع اليوم الأربعاء، حريق هائل فى روف أحد الأبراج السكنية الكائنة بجوار مدرسة أبوزهرة، بمنطقة الششتاوى التابعة لدائرة ثان المحلة الكبرى ، فى محافظة الغربية.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثان المحلة الكبرى، بورد بلاغات من أهالى منطقة الششتاوى ، باندلاع حريق هائل فى روف أحد الأبراج السكنية دون وقوع إصابات.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الحماية المدنية إلى موقع الحادث ، وتمت السيطرة على ألسنة النيران قبل امتدادها إلى الشقق، وتبين من خلال التحقيقات أن سبب الحريق ماس كهربائى ولا توجد شبه جنائية ، وتحرر محضر بالواقعة ، وجار اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .

من ناحية أخرى، أقدم عاطل مقيم بمنطقة أبو جماله ثان طنطا بمحافظه الغربيه، على اشعال النيران فى منزل جيرانه انتقاما منهم لإجبارهم على التنازل عن محضر تم تحريره ضده، والتهمت النيران محتويات الشقه، وتم إخماد الحريق وضبط المتهم تلقى اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد أسامه ابو فرد مأمور قسم ثان طنطا، بورود إشارة لشرطة النجدة بنشوب حريق داخل شقه بمنطقة ابو جماله، انتقلت سياره مطافى لمكان البلاغ وتم السيطرة على الحريق، واتهم أصحاب الشقه عاطل بإشعال النيران فى الشقه لإجبارهم على التنازل عن محضر محرر ضده، وتمكن الرائد محمود عبدالجواد رئيس مباحث ثان طنطا من ضبط المتهم وعرضه على النيابة العامة فى المحضر رقم 12660جنح قسم ثان طنطا. من ناحيه اخرى أنقذت العناية الإلهية 3 أشخاص من أسرة واحدة من الموت بعد أن سقط بهم أسانيسر من الطابق السادس ببرج سكنى بمنطقة المشحمة أول المحلة، وأسفر الحادث عن إصابة سيدة مسنة وابنتها بكسور، وانتقلت الحماية المدنية وقوة من قسم أول المحلة وسيارة إسعاف ومسئولو حى أول المحلة لمكان الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.