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نائب وزير الصحة: متوسط سنوات البقاء على قيد الحياة بمصر زاد 30 سنة

الأربعاء، 03 يونيو 2020 03:14 م
نائب وزير الصحة: متوسط سنوات البقاء على قيد الحياة بمصر زاد 30 سنة الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان
كتب وليد عبد السلام

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قال الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان ، إن متوسط سنوات البقاء على قيد الحياة فى مصر جملة _ أى شاملاً الذكور والإناث معاً زاد 30 سنة خلال الفترة من عام 1950 حتى عام 2000 .

 

وأوضح فى تصريحات اليوم أن متوسط سنوات البقاء عام 1950 كان حوالى 38.71 سنة ، بينما زادت فى عام 2000 إلى 71.05 سنة ، ومن المتوقع أن يصل فى عام 2030 إلى 76.17 سنة ، وعام 2050 إلى 79.10 سنة ، وعام 2100 إلى 84.66 سنة.

 

أما متوسط عدد سنوات البقاء على قيد الحياة عن الولادة حسب النوع ، فقد أشار نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان إلى أن متوسط البقاء للإناث عند الولادة فى عام 2020 تصل إلى 74.7 سنة ، وللذكور 69.9 سنة ، أما المتوسط عند الولادة عام 2030 للإناث 76.2 سنة ، وللذكور 71.4 سنة ، وعند الولادة عام 2050 للإناث 79.1 سنة ، وللذكور 74.4 سنة ، وعند الولادة عام 2075 ،للإناث 82.4 سنة ، وللذكور 78.5 سنة ، وعند الولادة عام 2100 ، للإناث 84.6 سنة ، وللذكور 82.1 سنة.

 

وكان الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، قال إن المجلس أعد دراسة حول المؤشرات الديمغرافية على مستوى الجمهورية، وفى طور الطباعة، وهناك 75 نقطة هى الأعلى إنجابا ونرغب فى الوقوف على الأسباب والدوافع وراء ذلك من خلال الأبحاث لكن ضعف الإمكانيات الماليه تعوق ذلك.

وأضاف توفيق، أن المجلس ليس مسؤلا عن تنفيذ استراتيجية السكان، ولكنه يعنى بثلاث اختصاصات وهى وضع الخطة السكانية، المتابعة وتقييم الانشطة، والبحوث والمشاريع الاستشارية، لافتا أن المبلغ المرصود للبحث منذ عام 2017 هو ثلاثة مليون وكانت لا تكفى.

ولفت توفيق، إلى أنه لا يوجد أى آلية تلزم أى جهة فى تنفيذ الاستراتيجة، مشيراً إلى أن تبعيه المجلس لوزارة الصحة يجعله لا تستطيع التواصل إلا عبر الوزارة نفسها.


الصحة

السكان

متوسط الحياة

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