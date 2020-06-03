نائب محافظ قنا: انتظام العمل وتوافر أدوات الوقاية بمستشفيات مصابى كورونا

قنا وائل محمد

واصل الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، لليوم الثالث على التوالى، زياراته الميدانية للمستشفيات المخصصة لاستقبال وعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد، حيث قام اليوم بتفقد مستشفى قوص المركزى ومستشفى قفط التعليمى لمتابعة انتظام سير العمل وتوافر المستلزمات الطبية بالمستشفى.

وذلك فى إطار تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بشأن متابعة وتوفير كافة احتياجات المستشفيات من المستلزمات الوقائية والأدوية.

وأكد الدكتور حازم عمر على استمرار جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل بالمستشفيات المخصصة لاستقبال وعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد بمختلف مدن المحافظة، مشيرا خلال زيارته لمستشفيات قوص وقفـط إلى انتظام سير العمل وتوافر كافة المستلزمات الطبية وأدوات الوقاية ومكافحة العدوى بهم.

وأوضح أن المستشفيات مستمرة أيضا فى تقديم خدمات الاستقبال والطوارئ للأمراض الأخرى، حيث تفقد أقسام الاستقبال والعزل والغسيل الكلوى واطمأن من الأطقم الطبية على توافر كافة المستلزمات الوقائية.

وفى إطار حرص المحافظة على متابعة سير العمل بالوحدات الصحية المخصصة للعمل على مدار 24 ساعة بعدد من قرى المحافظة بهدف توفير الخدمات الطبية للمواطنين على مدار الساعة وبأماكن قريبة من محال إقامتهم وتخفيفا لحدة الزحام على المستشفيات، تفقد نائب المحافظ سير العمل بالوحدة الصحية لقرية الكلالسة بمركز قوص وأطمئن على توافر الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية وأدوات مكافحة العدوى، ووجه نائب المحافظ مسئولى مدينة قوص بالمتابعة الدورية على الوحدات الصحية بنطاق المدينة.











