نائب محافظ دمياط ووكيل التعليم يبحثان الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة

دمياط معتز الشربينى

عقد، اليوم الأربعاء، إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط، اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات الخاصة بعقد امتحان الدور الأول من شهادة الثانوية العامة والتى ستبدأ يوم 21 يونيو 2020، بعد التأكد من اكتمال كل إجراءات التعقيم وتطهير اللجان قبل بدء الامتحانات، وذلك بحضور عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط.

وناقش الاجتماع الإجراءات اللازمة التى سيتم تنفيذها قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير العملية الامتحانية، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحماية من فيروس كورونا المستجد.

ووجه نائب محافظ دمياط، خلال الاجتماع، بالتجهيز الكامل لكافة العناصر التى تضمن انتظام سير العملية الامتحانية، وفقا لتوجيهات الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

وشدد عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، على تفعيل قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بشأن اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، خاصة بدواوين الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها والوقوف على مدى استعداد المدارس لامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

واكد "عثمان"، أن عبء وكيل الإدارة التعليمية وحجم اختصاصاته لا يقل عن اختصاصات مدير الإدارة مع انفراد مدير الإدارة فى بعض النواحى مثل (الشئون المالية ـ والشئون القانونية)، مضيفا أن دور وكيل الإدارة تعليميا أكثر منه إداريا أى يتصل بالعملية التعليمية سواء من الإشراف والمتابعة للموجهين أو الزيارات الميدانية للمدارس، مشددا على أنه لابد أن يعرف كل منهم جيدا ماله من اختصاصات وما عليه من واجبات.