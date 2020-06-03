نائب محافظ بني سويف يتابع تطبيق قرارات الحكومة وإرتداء الكمامات بمركز ناصر

وأوضخ بيان اليوم الأربعاء ، أن نائب محافظ بني سويف تابع سير العمل بمستشفى ناصر العام ، وتفقد عدداً من الأقسام الطبية ، والتي شملت الغسيل الكلوى ومخازن الأدوية والعناية المركزة والصيدلية للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلاً عن متابعة أعمال تجهيز وحدة العناية المركزة المخصصة لاستقبال حالات العزل

كما تفقد نائب المحافظ موقف سيارات ناصر،لمتابعة مدى التزام المواطنين والسائقين بارتداء الكمامات، مشيرا إلى توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بالمتابعة على مدار الساعة التزام المواطنين بارتداء الكمامات في المصالح الحكومية والأماكن العامة باعتبارها من الضروريات التي لايجب التهاون فيها، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين،فضلاً عن تجنب عقوبة مخالفة ارتدائها تنفيذا لقرارات الحكومة في هذا الشأن

واستكمل نائب المحافظ جولته بزيارة عدد من المنشآت الحكومية التي تؤدى خدمات جماهيرية ،حيث تفقد فرع البنك الأهلى ومكتب البريد وماكينات الصراف الآلى ومتابعة بدء صرف المعاشات بمقر مدرسة جابر جاد الثانوية،حيث شدد نائب المحافظ على أهمية التزام العاملين والمترددين بارتداء الكمامات الطبية والالتزام بالتباعد الاجتماعي وتنظيم عملية الدخول والخروج تجنباً لأية تكدس أو زحام أثناء تلقى تلك الخدمات الجماهيرية التي تشهد اقبالاً من المواطنين في هذه الأيام.

واختتم نائب المحافظ جولته بزيارة الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر ، لمتابعة سير منظومة العمل بالوحدة والتأكد من التزام العاملين المتواجدين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات وأعمال النظافة والتعقيم لأقسام وإدارات الوحدة المحلية.























































