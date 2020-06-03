اليوم السابع
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نائب محافظ القاهرة يتفقد مستشفى المطرية التعليمى لمتابعة توفير المستلزمات الطبية

الأربعاء، 03 يونيو 2020 02:21 م
نائب محافظ القاهرة يتفقد مستشفى المطرية التعليمى لمتابعة توفير المستلزمات الطبية نائب محافظ القاهرة يتفقد مستشفى المطرية
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية مستشفى المطرية التعليمى، تنفيذا لتوجيهات محافظ القاهرة للتأكد من سير العمل بالمستشفى وانتظام العاملين ومدى توافر المستلزمات الطبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
 
وأكد نائب محافظ القاهرة لـ"اليوم السابع"، أن محافظ القاهرة وجه نواب المحافظ بالمرور على جميع المستشفيات كل في نطاقه تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء، لمتابعة توافر المستلزمات الطبية بها وتقديم الخدمات للمرضى، وكذلك متابعة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
 
وفى سياق أخر تابع صابر، أعمال إعادة زراعة منطقة شارع الحجاز وميدان المحكمة بمصر الجديدة بمعرفة الهيئة العامة للحدائق والتجميل بالمحافظة ضمن خطة تجميل وزراعة المنطقة.
 
كما تابع إبراهيم صابر نائب المحافظ أعمال الإنارة والتشجير بمنطقة العروبة بمصر الجديدة وأعمال إنشاء كوبرى الميرغنى وأعمال التوسعات المحيطه به واستكمال تشجير طريق صلاح سالم بعد تطويره في منطقة نفق العروبة بعد هدمه وردم النفق للتخلص من التكدس المرورى بالمنطقة.
 
وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد أجرى زيارة مفاجئة لمستشفى منشية البكرى العام للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية وإجراءات صرفها مع متابعة إجراءات استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا  وانتظام حضور الأطقم الطبية  وتقديم الخدمة للمواطنين.
 
وأكد محافظ القاهرة أنه سيتم اتخاذ إجراءات فورية مشددة ضد أى مسئول يتقاعس عن أداء عمله وواجبه بشأن تقديم الرعاية الطبية للمواطنين.
 
كانت محافظة القاهرة قد أعلنت عن تخصيص الخط الساخن 15496 للإبلاغ عن حالات الإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى الرقم الساخن الخاص بمنظومة الشكاوى الحكومية 16528.
 
نائب محافظ القاهرة يتفقد مستشفى المطرية (2)
نائب محافظ القاهرة يتفقد مستشفى المطرية 

نائب محافظ القاهرة يتفقد مستشفى المطرية (3)
نائب محافظ القاهرة يتفقد مستشفى المطرية 

توافر المستلزمات الطبية بمستشفى المطرية
توافر المستلزمات الطبية بمستشفى المطرية

نائب محافظ القاهرة يتفقد مستشفى المطرية (4)
نائب محافظ القاهرة يتفقد مستشفى المطرية 

نائب محافظ القاهرة يتفقد مستشفى المطرية (5)
نائب محافظ القاهرة يتفقد مستشفى المطرية 

نائب محافظ القاهرة يتفقد مستشفى المطرية (1)
نائب محافظ القاهرة يتفقد مستشفى المطرية 

 


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فيروس كورونا

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