نائب محافظ الغربية: دراسة توصيل المرافق لسكان منطقة الغفران بطنطا

الغربية - مصطفى عادل

أكد الدكتور احمد عطا نائب محافظ الغربية، علي ضرورة توفير كافة الامكانيات المطلوبة سواء من المستثمرين أو الجهات المعنية وتوصيل المرافق لكافة سكان منطقة الغفران لتخفيف عبء التوصيل عن الأسر محدودة الدخل. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه اليوم لمناقشة وضع حلول لتوصيل المرافق لمنطقة الغفران ، بحضور النائب سعيد طعيمة والمهندسة اماني هاشم رئيس قطاع كهرباء غرب الدلتا، والمهندس عادل عطية رئيس شركة مياه الشرب والصرف بالغربية، ورئيس حي ثان طنطا محمود عيسي. وجه نائب المحافظ بتوفير قطعة ارض مساحتها 300 متر والبناء عليها وانشاء الخلايا الكهربائية من الشركات الاستتثمارية في مجال المقاولات لانشاء مغذيات لاستيعاب توصيل الكهرباء لجميع العقارات الموجودة بالمنطقة . وصرح المهندس عادل عطية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية انه سوف يتم عمل توسعة لمحطة مياه المرشحة في الارض المخصصة للمحطة بالكورنيش وذلك لاستيعاب كافة التوصيلات بالمنطقة. من ناحيه اخرى أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم، عن تبرع أحد رجال الأعمال ب 50 مروحة لمدارس مدينة السنطة ، وذلك في إطار الاستعدا. لتجهيز المدارس لامتحانات الثانوية العامة . وأشاد محافظ الغربية، باستجابة رجال الأعمال لمبادرات الخير التي اطلقتها محافظة الغربية لمحابهة فيروس كورونا، موضحا ان رجال الأعمال يتسابقون للتبرع بالمستلزمات الطبية اللازمة للمستشفيات للوقاية من العدوى، وكذلك التبرع بالسلع الغذائية للفئات الأكثر احتياجا والعمالة الموقتة. من ناحيه اخرى أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، عن تخصيص 4 أرقام واتس أب (01550502834 - 01550502835 - 01550502836 - 01550502837)، لمتابعة شكاوى المواطنين واستفساراتهم حول فيروس كورونا المستجد. وأوضح محافظ الغربية ، أن تخصيص هذه الخطوط بديوان عام المحافظة يأتي ضمن سلسلة الاجراءات الاحترازية التي تقوم بها المحافظة للحد من انتشار الفيروس ، مؤكدا علي المتابعة المستمرة علي مدار اليوم لأي شكاوى ترد عبر هذه الخطوط والتأكد من التعامل الفورى مع أية حالات اشتباه. من ناحيه اخرى أكد الدكتور طارق رحمي ، محافظ الغربية، في بيان له على استمرار شن الحملات التفتيشية والرقابية بمراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع قوات الأمن، تنفيذا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد . وأوضح محافظ الغربية، أن الحملات التفتيشية والرقابية بنطاق المحافظة ، خلال فترة الحظر بداية من 16 مارس وحتي نهاية شهر مايو الماضي ، أسفرت عن تحرير 4110 محضر نظافة واشغالات ، ومصادرة 2111 شيشة بمدن ومراكز المحافظة. وأضاف أنه تم غلق 1680 مركزًا للدروس الخصوصية، وغلق 3164 محلات وأسواق، و 190 قاعة أفراح، و 693 مقهي، و 503 مطعم، و 120 محال ألعاب إلكترونية ، و 422 حضانة بمراكز ومدن المحافظة.