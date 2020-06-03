نائب محافظ الغربية : البدء فى رفع كفاءة مجزرى شونى وكفر الزيات بالغربية

الغربية عادل ضرة

قال نائب محافظ الغربية، الدكتور احمد عطا. ان المحافظة تعتبر من المحافظات المتميزة فى قطاع المجازر، حيث يوجد 20 مجزر على مستوى مراكز المحافظة الثمانية، مشيرا الى ادراجها بخطة التطوير لرفع كفاءتها . جاء ذلك خلال اجتماعه مع اللجنة المشكلة والذى عقد بمقر ديوان عام المحافظة بحضور وكيل وزارة الطب البيطرى بالغربية لمناقشة ما انتهى اليه اعمال صيانة ورفع كفاءة مجزرى كفر الزيات وشونى مركز طنطا .

وأوضح الدكتور أحمد عطا، إنه جارى أعمال إنشاء مجزر حصة شبشير النصف الآلى، والمقام على مساحة 30 قيراط، والجارى إنشاؤه على طراز متطور يضاهى المستويات العالمية. واوضح الدكتور حاتم كمال وكيل وزارة الطب البيطرى بالغربية، انه تم تسليم المجازر للجهات المختصة لعمل الصيانه اللازمة ورفع كفاءتها. من ناحيه اخرى أكد الدكتور احمد عطا نائب محافظ الغربية، على ضرورة توفير كافة الامكانيات المطلوبة سواء من المستثمرين أو الجهات المعنية وتوصيل المرافق لكافة سكان منطقة الغفران لتخفيف عبء التوصيل عن الأسر محدودة الدخل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى ترأسه اليوم لمناقشة وضع حلول لتوصيل المرافق لمنطقة الغفران، بحضور النائب سعيد طعيمة والمهندسة امانى هاشم رئيس قطاع كهرباء غرب الدلتا، والمهندس عادل عطية رئيس شركة مياه الشرب والصرف بالغربية، ورئيس حى ثان طنطا محمود عيسي. وجه نائب المحافظ بتوفير قطعة ارض مساحتها 300 متر والبناء عليها وانشاء الخلايا الكهربائية من الشركات الاستتثمارية فى مجال المقاولات لانشاء مغذيات لاستيعاب توصيل الكهرباء لجميع العقارات الموجودة بالمنطقة . وصرح المهندس عادل عطية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية انه سوف يتم عمل توسعة لمحطة مياه المرشحة فى الارض المخصصة للمحطة بالكورنيش وذلك لاستيعاب كافة التوصيلات بالمنطقة.

من ناحيه اخرى أعلن الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، اليوم، عن تبرع أحد رجال الأعمال ب 50 مروحة لمدارس مدينة السنطة، وذلك فى إطار الاستعدا. لتجهيز المدارس لامتحانات الثانوية العامة . وأشاد محافظ الغربية، باستجابة رجال الأعمال لمبادرات الخير التى اطلقتها محافظة الغربية لمحابهة فيروس كورونا، موضحا ان رجال الأعمال يتسابقون للتبرع بالمستلزمات الطبية اللازمة للمستشفيات للوقاية من العدوى، وكذلك التبرع بالسلع الغذائية للفئات الأكثر احتياجا والعمالة الموقتة.