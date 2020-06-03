اليوم السابع
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نائب محافظ البحيرة تتابع سير العمل بالمستشفيات المخصصة لحالات كورونا

الأربعاء، 03 يونيو 2020 09:15 م
نائب محافظ البحيرة تتابع سير العمل بالمستشفيات المخصصة لحالات كورونا جانب من جولة نائب المحافظ
البحيرة – ناصر جودة

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أجرت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة واللجنة المشكلة برئاستها بحضور الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة والدكتور حمودة الجزار وكيل المديرية بجولة تفقدية للمستشفيات المخصصة لاستقبال وعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد.

 

جاء ذلك تنفيذا لقرار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتشكيل لجنتين الأولى برئاسة الدكتورة نائب المحافظ والثانية برئاسة اللواء السكرتير المساعد على ان تضم كل لجنة فى عضويتها نائب رئيس المدينة المختص بمتابعة المستشفيات وادارة الازمات والادارة الصحية وادارة المستشفيات والتموين الطبى والتفتيش الصيدلى والرقابة والمتابعة تكون مهام تلك اللجان المرور اليومى والمستمر على جميع المستشفيات المخصصة لتقديم خدمات التشخيص والعزل والعلاج وعددها 18 مستشفى بدائرة المحافظة وكذا المتابعة والتأكد من توافر المستلزمات بكميات مناسبة وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين ومتابعة جاهزية تلك المستشفيات والنظافة واعمال التعقيم والتخلص الامن من النفايات واستقبال الحالات والتعامل معها ومتابعة المخازن والصيدليات والاطمئنان على المرضى.

 

واستهلت نائب المحافظ الجولة بتفقد المخازن الرئيسية بمديرية الصحة بالبحيرة للوقوف على المخزون ونسب المستلزمات والأدوية بها، كما قامت بزيارة مستشفى الحميات ومستشفى الصدر والمعهد الطبى القومى بدمنهور ضمن مستشفيات العزل لمتابعة انتظام سير العمل وتوافر المستلزمات الطبية بمخازنها وتابعت السجلات وانتظام سير العمل وتواجد الاطقم الطبية والتمريض والنوبتجيات وتوفر العلاج بالصيدليات وإجراءات التخلص الآمن من النفايات والتقت مع بعض المترددين على المستشفى.

 

كما تابعت اعمال التطهير والتعقيم المستمرة بها ووجهت بتكثيف تلك الاعمال على مدار الساعة، واستمعت لبعض الملاحظات و الشكاوى من أسر المصابين و ذويهم و تم تلافي الملاحظات و حل المشكلات المتمثلة في توفير سرير رعاية مركزة والإطمئنان على صحة حالة بالداخل و غيرها.

 

وأكدت على حرص المحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة على تقديم كافة اوجه الرعاية الصحية اللازمة للمرضي وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

 

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