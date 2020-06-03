نائب محافظ الإسكندرية: توزيع مساعدات عينية للعمالة اليومية ومستلزمات طبية

الإسكندرية جاكلين منير

قالت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الاسكندرية، إن محافظة الإسكندرية أطلقت مبادرة لدعم العمالة غير المنتظمة تحت شعار "ادعم عمال اليومية" لمواجهة التداعيات الاقتصادية لمواجهة والحد من انتشار فيروس "كورونا"

وأشارت الدكتورة جاكلين عازر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم من خلال المبادرة توزيع أكثر من 90 ألف مساعدة عينية على أسر مختلفة، سواء كانت من العمالة اليومية التى تم حصرها، أو الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، وتم التوزيع تحت إشراف من مديريتى التضامن الاجتماعى والقوى العاملة، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات لكافة الأسر التى تم تسجيلها من خلال المتطوعين فى تلك المبادرة، للمتابعة لاحقا من خلال تقديم مساعدات مستقبلا.

وأكدت على أن المحافظة أطلقت العديد من المبادرات، أهمها مبادرة "دعمك حياه" لدعم القطاع الصحى بالمحافظة، ودعم الفريق الطبى الذى هو بمثابة خط الدفاع الأول الذى يتصدر الصفوف الأمامية على الجبهة، واستهدفت تلك المبادرة لدعم الأطقم الطبية، حيث تم توفير كيات كبيرة من المستلزمات والأجهزة الطبية لدعم القطاع الصحى وهيئة الإسعاف، حيث تم توفير أكثر 5000 "ماسك"، 2000 بدلو واقية، و10 أجهزة تنفس صناعى تم توزيعها على المستشفيات، و4 أطنان من المواد المطهرة والكلور، وجميعها من منظمات المجتمع المدنى ورجال الأعمال بالاسكندرية، والنقابات المهنية.