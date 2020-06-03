نائب لبناني موالٍ لحزب الله يدعو السياسيين لقتل المتظاهرين..فيديو

كتب هيثم سلامة

دعا النائب اللبناني جميل السيد، الموالى لحزب الله، بعض السياسيين دون تسميتهم إلى ضرب المتظاهرين بالنيران من النوافذ، موضحًا أن الثورة الحقيقة لابد أن يكون لها أهداف وبرنامج واضح.

وقال النائب اللبناني جميل السيد، من خلال فيديو أذاعته قناة الحدث، عبر حسابها بموقع تويتر: "هيدي مش ثورة، الثورة المظبوطة عندما يكون هناك برنامج وأشخاص تمارس دورها على الطرقات، الثورة غلط اللى بيجى أدام بيت حدا واذا لم يكن لديك حرس قوصو من الشباك أو عندك أمام البيت وما لو حق يجى عندك".

من جانب آخر، أعرب المطارنة الموارنة في لبنان عن أسفهم لعودة التشنج إلى الخطاب السياسي بين القوى اللبنانية، ورفع السقوف على نحو يتخطى معه هذا النوع من الخطاب في بعض جوانبه لحدود الميثاق الوطني وصيغة العيش المشترك والحكم في البلاد.جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري للمطارنة الموارنة برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي.



النائب اللبنانى جميل السيد

وأكد المطارنة الموارنة أهمية الحرص على حماية صيغة العيش المشترك في لبنان، واتخاذ الحوار سبيلا لإحقاق الحقوق تحت سقف الميثاق الوطني والدستور والقوانين، مشددين على ضرورة الالتزام بالثوابت الوطنية التي تُوجبها مصلحة البلاد، وإعلاء المصلحة العامة على أي مصلحة خاصة أو فئوية.

وأشاروا إلى أن لبنان في المرحلة الراهنة في أمسّ الحاجة إلى إرساء مُناخ الهدوء في التخاطب، وسط ما تُعانيه البلاد على الأصعدة السياسية والمالية والاقتصادية والمعيشية والصحية.

وأعربوا عن تأييدهم لقرار الحكومة بإغلاق المعابر غير الشرعية على حدود لبنان الشرقية والشمالية (مع سوريا) آملين أن يكون هذا الإقفال "خاتمة للنزف الاقتصادي الذي زاد إلى حد كبير من مُعاناة الاقتصاد اللبناني".