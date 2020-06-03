اليوم السابع
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نائب بريطانى: سيارة تصدم حشدا من المارة وسط لندن

الأربعاء، 03 يونيو 2020 03:47 م
نائب بريطانى: سيارة تصدم حشدا من المارة وسط لندن لندن
كتب محمد عبد العظيم

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أعلنت الشرطة البريطانية أنها تتعامل مع "سيارة مشبوهة" وسط العاصمة لندن، فيما أكد برلمانى محافظ أنه سمع بأن سيارة صعدت فوق الرصيف وصدمت مارة قرب ساحة سلون سكوير، وذلك وفق "روسيا اليوم". 

وذكرت شبكة سكاى نيوز الإخبارية، أن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون قال إن المملكة المتحدة مستعدة لاستقبال ما يقرب من 3 ملايين شخص من هونج كونج ، بالتزامن مع وصول زعيمة المدينة كارى لام إلى بكين لعقد اجتماعات حول قانون مزمع للأمن القومي، والذى أثار قلق كثيرين فى المدينة على مستقبلهم.

وقال رئيس الوزراء البريطانى، إن هذا القانون سيحد من الحريات فى المدينة، ويتعارض مع التزامات الصين بموجب اتفاقها مع المملكة المتحدة لاستعادة المستعمرة البريطانية السابقة عام 1997، متابعا: يخشى كثيرون فى هونج كونج من تعرض أسلوب حياتهم الذى تعهدت الصين بدعمه للتهديد، وإذا شرعت الصين فى تبرير مخاوفها، فلن تستطيع بريطانيا بضمير حى التجاهل والابتعاد.

وأشار رئيس وزراء بريطانيا إلى أن حوالى 350 ألف مواطن من هونج كونج يحملون جوازات سفر بريطانية فى الخارج، وهى إرث من الحقبة الاستعمارية، و2.5 مليون آخرين مؤهلون للتقدم للحصول عليها، لافتا إلى أنه إذا فرضت الصين قانونا للأمن القومي، فإن بريطانيا ستسمح لحاملى جوازات السفر بالبقاء لمدة 12 شهرا قابلة للتجديد، ومنحهم الحق فى العمل، ما يضعهم على مسار محتمل للحصول على جنسية المملكة المتحدة، وهذا سيشكل أحد أكبر التغييرات فى نظام التأشيرات لدينا فى التاريخ البريطاني. آمل ألا نصل إلى ذلك.

وفى وقت سابق صدمت الصين سكان هونج كونج ، البالغ عددهم 7.5 مليون نسمة، عندما أعلنت فى وقت سابق هذا الشهر سن قانون للأمن القومى بالمدينة، والتى تضمن مستوى مرتفع من الحكم الذاتى سوى شؤون الخارجية والدفاع.


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