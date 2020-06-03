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نائبة تونسية سابقة: راشد الغنوشى يتبجح بالتخابر مع دول أجنبية ومآله السجن

الأربعاء، 03 يونيو 2020 08:10 م
نائبة تونسية سابقة: راشد الغنوشى يتبجح بالتخابر مع دول أجنبية ومآله السجن راشد الغنوشى رئيس حركة النهضة الإخوانية بتونس
كتب أيمن رمضان

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قالت النائبة السابقة فى البرلمان التونسى، فاطمة المزينى، إن الدولة التونسية أصبحت اليوم فى خطر حقيقى يهدد سيادة الدولة الوطنية، موضحة أن ما وصل إليه البرلمان الآن ناتج عن تراكمات سباقة منذ تم قراءة لفاتحة على روح محمد مرسى القيادى الإخوانى تحت قبة البرلمان وصولاً إلى التبجح بالتخابر مع دول أجنبية، وتابعت: "محمد مرسى شخص متهم بالإرهاب والإخوان تم الترحم عليهم فى البرلمان.. قديماً كان التخابر يتم فى الخفاء ولكن الآن أصبح جهاراً".

وأضافت النائبة التونسية السابقة، خلال مداخلة عبر "سكايب"، ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى، عبر قناة "ten"، أن الإخوان يتحكمون الآن فى البرلمان التونسى، ورئيس البرلمان راشد الغنوشى تحدى الشعب التونسى، وراح ينسق مع رئيس دولة أخرى وهذا مخالف للقانون ويعتبر تخابرا مع دولة أجنبية، وتابعت: "راشد الغنوشى تعدى صلاحياته القانونية وتآمر على الدولة و مآله السجن والشعب لن يصمت وسيتم طرده إلى الشارع".

وأكدت "المزينى"، أن حركة النهضة ليست فرعا سياسيا بل فرع من فروع جماعة الإخوان الإرهابية لها تحركات مشبوهة وهم يخدمون مصلحة تنظيم أجنبى، مشددة على أن الشعب التونسى يدعو لحل البرلمان من أجل إنهاء المهزلة القائمة، وتابعت: "رئيس البرلمان يتواصل مع دول أجنبية من أجل التدخل فى شئون دولة جارة وهى ليبيا، ويتبجح بالتخابر مع دول أجنبية".


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