اليوم السابع
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ميناء دمياط يعلن استقبال 17 سفينة آخر 24 ساعة مع إجراءات الوقاية ضد كورونا

الأربعاء، 03 يونيو 2020 04:42 م
ميناء دمياط يعلن استقبال 17 سفينة آخر 24 ساعة مع إجراءات الوقاية ضد كورونا ميناء دمياط
كتب رضا حبيشى

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أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث استقبل الميناء عدد 2 سفينة حاويات و7 سفن بضائع عامة، بينما غادر 7 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 17 سفينة، مع استمرار إجراءات الوقاية ضد كورونا.
 
وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 3450 طن رمل، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 5591 طن حديد و1189 طن خرده و12711 طن ذرة و 1805 طن زان و1086 طن ابلاكاش و1230 طن كلوريد ايثيلين و3270 طن أرز.
وبلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 204 حاوية مكافئة تشمل فواكة ( عنب وفراولة وبرتقال ) وخضروات ( خضروات وبامية وبطاطس وبازلاء ) وحاصلات زراعية ( برسيم وبصل ) يتم تصديرها إلى كلا من الأمارات وبريطانيا والأردن وألمانيا وسنغافورة والصين وهولندا.
 
بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 46 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1805 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 32870 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 114972 طنا.
 
كما غادر عدد 2269 شاحنة منها 779 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 41111 من البضائع العامة.

 


ميناء دمياط

حركة السفن

الموانى

اخبار مصر

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