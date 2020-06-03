اليوم السابع
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موسكو تدعو لتنظيم حوار شامل يضم جميع القوى السياسية الليبية

الأربعاء، 03 يونيو 2020 05:01 م
موسكو تدعو لتنظيم حوار شامل يضم جميع القوى السياسية الليبية ليبيا
كتب أحمد عرفة

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دعت روسيا لتنظيم حوار شامل يضم جميع القوى السياسية الليبية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال على طرفاية الباحث المتخصص فى الشأن الليبى إن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يواصل إرسال المرتزقة السوريين إلى ليبيا للقتال مع الميليشيات الإرهابية فى طرابلس، من أجل تعقيد المشهد الليبى خلال الفترة الراهنة.

 

وأضاف الباحث المتخصص فى الشأن الليبى، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن المرتزقة السوريين يعتبرون أن أردوغان هو خليفة للمسلمين وبالتالى يستجيبون للأوامر التركية الخاصة بنقلهم من سوريا للعاصمة الليبية لدعم مليشيات الوفاق، موضحا أن هؤلاء المرتزقة السوريين يسعون لتحقيق أطماع أردوغان في الثروات الليبية.

 

ولفت الباحث فى الشأن الليبى إلى أن الجيش الليبى يحارب الإرهابيين فى طرابلس والمرتزقة السوريين بكل قوة، وقضية الجيش الليبى هى قضية عادلة تستهدف منع أى تدخل أجنبى لذلك يشهد دعم من الشعب الليبى.


ليبيا

روسيا

الجيش الليبى

الإرهابيين

موسكو

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