اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يونيو 2020 05:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مقتل شاب أثناء تدخله لفض مشاجرة بالمحلة

الأربعاء، 03 يونيو 2020 04:10 ص
مقتل شاب أثناء تدخله لفض مشاجرة بالمحلة مشجرة - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى شاب فى العقد الثالث من العمر مقيم منطقة الزهراء أول المحلة، مصرعه على يد بعض الخارجين عن القانون أثناء تدخله لفض مشاجرة بمنطقة الرجبى دائرة القسم.

تلقى اللواء محمود حمزة  مدير أمن الغربية، إخطاراً من العقيد حسام الخشن مأمور قسم أول المحلة بورود إشارة لشرطة النجدة بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة الرجبي، انتقل ضباط المباحث برئاسه الرائد محمد نصر رئيس مباحث القسم، والنقيب محمد عمار معاون المباحث.

وتبين مقتل شاب يدعي" محمد.ع.ا" 23 سنة مقيم بمنطقة الزهراء، أثناء تدخله لفض مشاجرة، وتم تحديد المتهمين وهما " ح.س"، و"م.ص"،  مقيمان بمنطقة الرجبي، وتم ضبط المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

من ناحية آخرى، عثر أهالى قرية نهطاى التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، على جثة سائق توك توك داخل شقته بعد انبعاث رائحة كريهة من الشقة، وتم إخطار شرطة النجدة لكسر باب الشقه للوقوف على ملابسات الحادث.

تلقى اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز زفتى بورود إشارة لشرطة النجدة بانبعاث رائحه كريهة من داخل شقة سائق توك توك بقرية نهطاي، انتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ تحت إشراف العقيد احمد خيرى رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطه والمقدم أحمد الصباحى وكيل فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطه، وتبين ان المتوفى يعمل سائق توك توك غير متزوج ويعيش بمفرده وتبين ان وفاته طبيعية ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة، تحرر محضر بالواقعة وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة.

 


اخبار عاجله

مدير أمن الغربية

مشاجرة

المحلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تجنبا للازدحام.. اعرف كيف تدفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًا × 10 معلومات

تجنبا للازدحام.. اعرف كيف تدفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًا × 10 معلومات

انتهاء اليوم الـ70 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ70 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

غرامة 100 ألف جنيه عقوبة الحديث فى شئون الدين بالإعلام بدون ترخيص

غرامة 100 ألف جنيه عقوبة الحديث فى شئون الدين بالإعلام بدون ترخيص

كيف يتم التعامل مع الإجازات المرضية للعامل؟.. القانون يجيب

كيف يتم التعامل مع الإجازات المرضية للعامل؟.. القانون يجيب

اعرف حقك.. قانون المستهلك يمنحك استرداد فلوسك حال تقديم خدمة غير صالحة

اعرف حقك.. قانون المستهلك يمنحك استرداد فلوسك حال تقديم خدمة غير صالحة

أهم 5 افتراضات اقتصادية بالموازنة الجديدة.. معدلات التضخم والنمو أبرزها

أهم 5 افتراضات اقتصادية بالموازنة الجديدة.. معدلات التضخم والنمو أبرزها

العالم يتجه نحو فتح قيود السفر أمام حركة السياحة الدولية.. اعرف التفاصيل

العالم يتجه نحو فتح قيود السفر أمام حركة السياحة الدولية.. اعرف التفاصيل

بسبب الإقبال المتزايد عليها.. 10 معايير للقبول بالمدارس التجريبية الرسمية

بسبب الإقبال المتزايد عليها.. 10 معايير للقبول بالمدارس التجريبية الرسمية

الأوقاف: ترشيد الاستهلاك ألزم وأولى فى أوقات الشدائد والأزمات

الأوقاف: ترشيد الاستهلاك ألزم وأولى فى أوقات الشدائد والأزمات

أخبار × 24 ساعة..التعليم: حظر تحصيل تبرعات أثناء التقديم للعام الدراسى الجديد

أخبار × 24 ساعة..التعليم: حظر تحصيل تبرعات أثناء التقديم للعام الدراسى الجديد

نائب محافظ الإسكندرية:إغلاق 6 آلاف مكان للتجمع والآمر يتوقف على سلوك المواطن

نائب محافظ الإسكندرية:إغلاق 6 آلاف مكان للتجمع والآمر يتوقف على سلوك المواطن

وزير الكهرباء: ما يقوم به العاملين بالتحصيل فى ظل كورونا ليس بجديد على القطاع

وزير الكهرباء: ما يقوم به العاملين بالتحصيل فى ظل كورونا ليس بجديد على القطاع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة