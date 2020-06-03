مقتل شاب أثناء تدخله لفض مشاجرة بالمحلة

الغربية مصطفى عادل

لقى شاب فى العقد الثالث من العمر مقيم منطقة الزهراء أول المحلة، مصرعه على يد بعض الخارجين عن القانون أثناء تدخله لفض مشاجرة بمنطقة الرجبى دائرة القسم.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطاراً من العقيد حسام الخشن مأمور قسم أول المحلة بورود إشارة لشرطة النجدة بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة الرجبي، انتقل ضباط المباحث برئاسه الرائد محمد نصر رئيس مباحث القسم، والنقيب محمد عمار معاون المباحث.

وتبين مقتل شاب يدعي" محمد.ع.ا" 23 سنة مقيم بمنطقة الزهراء، أثناء تدخله لفض مشاجرة، وتم تحديد المتهمين وهما " ح.س"، و"م.ص"، مقيمان بمنطقة الرجبي، وتم ضبط المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

من ناحية آخرى، عثر أهالى قرية نهطاى التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، على جثة سائق توك توك داخل شقته بعد انبعاث رائحة كريهة من الشقة، وتم إخطار شرطة النجدة لكسر باب الشقه للوقوف على ملابسات الحادث.

تلقى اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز زفتى بورود إشارة لشرطة النجدة بانبعاث رائحه كريهة من داخل شقة سائق توك توك بقرية نهطاي، انتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ تحت إشراف العقيد احمد خيرى رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطه والمقدم أحمد الصباحى وكيل فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطه، وتبين ان المتوفى يعمل سائق توك توك غير متزوج ويعيش بمفرده وتبين ان وفاته طبيعية ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة، تحرر محضر بالواقعة وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة.