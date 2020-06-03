وذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، أن المعمرة زيناييدا أفانسيفنا، منحت تصريح الخروج من مركز بريوروف الطبي، بعد شفائها من فيروس كورونا





معمرة روسية معمرة روسية

وحظيت أفانسيفنا بوداع حار من قبل الطاقم الطبي للمركز الذي أشرف على علاجها، حيث ودعها الأطباء بباقة من الورود والتصفيق بعد تعافيها من المرض، مغادرة المركز للقاء أقاربها وأصدقائها.



خروج المعمرة



وفي سياق متصل، أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، اليوم/ الأربعاء/، عن تسجيل 8536 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 1842 حالة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 432 ألفا و277 إصابة.



ونوه المقر - في بيان - بأنه غادر 8972 شخصا المستشفى خلال الـ 24 الساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 159 ألفا و957 شخصا".