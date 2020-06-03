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مطار مرسى علم يستقبل رحلة استثنائية تقل 165 من المصريين العالقين بالرياض

الأربعاء، 03 يونيو 2020 06:40 م
مطار مرسى علم يستقبل رحلة استثنائية تقل 165 من المصريين العالقين بالرياض مطار - أرشيفية
كتب محمود عبد الغنى

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أكدت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدنى، عن وصول رحلة استثنائية مساء اليوم الأربعاء، قادمة من مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية إلى مطار مرسى علم، تنظمها شركة إير كايرو، لإعادة المصريين العالقين، نتيجة تفشى فيروس كورونا المستجد وتعليق الرحلات الجوية كإجراء احترازى لمواجهة الفيروس ومنع انتشاره عبر المسافرين.

وأضافت المصادر أن الرحلة تقل 165 راكبًا مصريا، وفور وصول الرحلة إلى مطار مرسى يتم اجراء الكشف الطبي علي الركاب ووضعهم بالحجر الصحى فى أحد الفنادق المخصصة هناك لمدة 7 أيام، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة حيال جميع الركاب المصريين العالقين بدول الخارج .

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوى، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.


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