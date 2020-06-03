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مصرع ربة منزل فى حادث تصادم أتوبيس بطوخ

الأربعاء، 03 يونيو 2020 01:18 م
مصرع ربة منزل فى حادث تصادم أتوبيس بطوخ جثه - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

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لقيت ربة منزل مصرعها ، اليوم الأربعاء ، فى حادث تصادم أتوبيس ، أمام قرية دندنة بمدينة طوخ بالطريق الزراعى بنها القاهرة ، فى اتجاه مدينة بنها ، وتم نقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ اللازم .

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية ، إخطارا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ ، يفيد مصرع " شيماء.أ.ف " 20 سنة ، بائعة ملابس ومقيمة بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة .

انتقلت الأجهزة الأمنية بالقليوبية  إلى مكان الحادث، وتبين وجود حادث تصادم أتوبيس بالطريق الزراعى بنها القاهرة أمام قرية دندنة بطوخ ، أسفر الحادث عن مصرع السيدة ، وتم نقلها إلى المستشفى وتسيير حركة السيارات لعدم تعطل الطريق .

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

 

 


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