مصرع ربة منزل فى حادث تصادم أتوبيس بطوخ

القليوبية - نيفين طه

لقيت ربة منزل مصرعها ، اليوم الأربعاء ، فى حادث تصادم أتوبيس ، أمام قرية دندنة بمدينة طوخ بالطريق الزراعى بنها القاهرة ، فى اتجاه مدينة بنها ، وتم نقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ اللازم .

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية ، إخطارا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ ، يفيد مصرع " شيماء.أ.ف " 20 سنة ، بائعة ملابس ومقيمة بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة .

انتقلت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إلى مكان الحادث، وتبين وجود حادث تصادم أتوبيس بالطريق الزراعى بنها القاهرة أمام قرية دندنة بطوخ ، أسفر الحادث عن مصرع السيدة ، وتم نقلها إلى المستشفى وتسيير حركة السيارات لعدم تعطل الطريق .

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.