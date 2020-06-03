اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يونيو 2020 10:28 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصانع بير السلم تستغل أزمة كورونا لتصنيع كمامات غير مطابقة للمواصفات وبيعها للمواطنين

الأربعاء، 03 يونيو 2020 09:15 م
مصانع بير السلم تستغل أزمة كورونا لتصنيع كمامات غير مطابقة للمواصفات وبيعها للمواطنين مصانع بير السلم لإنتج الكمامات
كتب هيثم سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف "فيديو" عن تصنيع كمامات  مغشوشة غير مطابقة للمواصفات، استغلال البعض لأزمة كورونا، مما لا يوفر حماية مستخدميها من الوباء، حيث يستغل ضعاف النفوس الكوارث والأزمات في التربح، مما يؤثر سلبا على حياة المواطنين الذين يطنون أنهم فى حياة فى حال استخدامها. 

ورصد فيديو عملية تصنيع الكمامات فيما يعرف  بمصانع بير السلم، مستغلين وجود عجز كبير لدى الصيدليات وزيادة طلب المواطنين على شراء الكمامات لحمايتهم من فيروس كورونا، مما أدى إلى شراء البعض كمامات غير مطابقة للمواصفات ظنا بأنها يمكن أن تحميهم وأنهم فى مأمن من الوباء خلال استخدامها.

مصنع بير السلم لإنتاج الكمامات المغشوشة (1)
 

من جانب آخر  كان قد صرح قال الدكتور شريف عزت رئيس شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات، إن بعض التجار لجأوا لصناعة الكمامات السيئة دون المواصفات الصحية والطبية، نظرا لإقبال المواطنين، مشيرا إلى أن مدة استعمال الكمامة الطبية يكون 4 ساعات فقط، واستخدامها بعد ذلك يضر بالمواطنين، مؤكدا أن 80% من الكمامات الموجودة بالأسواق غير مطابقة للمواصفات والمستشفيات لا تستطيع التفريق بينهما.

مصنع بير السلم لإنتاج الكمامات المغشوشة (3)
 

وتابع عزت، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج اليوم المذاع على قناة dmcوالذى تقدمه الإعلامية سارة حازم، قائلا إنه خلال تلك الفترة من المهم الاعتماد على الكمامات القماش.

مصنع بير السلم لإنتاج الكمامات المغشوشة (2)
 

و قال الدكتور شريف عزت، رئيس شعبة المستلزمات الطبية، إن هناك تكالبا من مصانع "بير السلم" على إنتاج الكمامات الطبية وبيعها في الأسواق السوداء، موضحاً أنه لا يوجد نوع من الرقابة على منتجات الكمامات حالياً بسبب الأزمة التى تمر بها البلاد، ويكثر بيع منتجات مغشوشة من قبل تجار.

وأضاف شريف عزت: هناك سوق منتظم ومنظم يسهل السيطرة عليه، وهناك سوق غير منتظم، قائلا: "لا نعرف مصنعة من أي خامات وهناك استغلال من قبل تلك المصانع بسبب الأزمة".


كورونا

اخبار كورونا

الكمامات المغشوشة

مصانع بير السلم

كمامات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مسافات 1.5 متر بين المصلين وارتداء كمامة.. 10 ضوابط لفتح المساجد

الأربعاء، 03 يونيو 2020 08:32 م

"شعبة المستلزمات الطبية" توصي بالكمامات القماش لأن 80% من الأخرى رديئة

الأربعاء، 03 يونيو 2020 07:22 م

محافظ الدقهلية: ضبط 1000 كمامة و750 سرنجة بأجا فى مخازن بدون ترخيص

الأربعاء، 03 يونيو 2020 07:11 م

نائب محافظ بني سويف يتابع تطبيق قرارات الحكومة وإرتداء الكمامات بمركز ناصر

الأربعاء، 03 يونيو 2020 05:23 م

تحرير 20 محضر لمواطنين خالفوا قرار ارتداء الكمامة بكوم أمبو

الأربعاء، 03 يونيو 2020 05:12 م

محافظ أسوان: توفير 200 ألف كمامة وطرحها بسعر المصنع فى الصيدليات

الأربعاء، 03 يونيو 2020 04:35 م

ضبط 2450 مخالفة بالقليوبية خلال 3 أيام من تطبيق قرار ارتداء الكمامة

الأربعاء، 03 يونيو 2020 04:33 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انخفاض إصابات ووفيات كورونا.. هل يتلاشى كوفيد 19؟ .. فيديو

انخفاض إصابات ووفيات كورونا.. هل يتلاشى كوفيد 19؟ .. فيديو

أشرف زكى: رجاء الجداوى قرأت "خبر وفاتها".. وصلولها ركعتين

أشرف زكى: رجاء الجداوى قرأت "خبر وفاتها".. وصلولها ركعتين

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابى كورونا لـ 7350 وخروجهم من مستشفيات العزل

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابى كورونا لـ 7350 وخروجهم من مستشفيات العزل

الصحة: ارتفاع الحالات المتحولة نتيجة تحاليلها بكورونا إلى سلبية لـ 8371 حالة

الصحة: ارتفاع الحالات المتحولة نتيجة تحاليلها بكورونا إلى سلبية لـ 8371 حالة

الصحة: محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل فى معدل إصابات كورونا

الصحة: محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل فى معدل إصابات كورونا

مصر للطيران تعلن تنظيم رحلات استثنائية لنقل مواطنى الاتحاد الأوروبى وحاملى الإقامة

مصر للطيران تعلن تنظيم رحلات استثنائية لنقل مواطنى الاتحاد الأوروبى وحاملى الإقامة

الصحة: تسجيل 1079 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و36 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 1079 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و36 حالة وفاة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 3-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 3-6-2020

شاهد.. مخطط ترتيب صفوف المصلين تمهيدا لفتح المساجد

شاهد.. مخطط ترتيب صفوف المصلين تمهيدا لفتح المساجد

الحكومة:خطة عودة الأنشطة الرياضية والصلاة بالمساجد والطيران الأسبوع المقبل

الحكومة:خطة عودة الأنشطة الرياضية والصلاة بالمساجد والطيران الأسبوع المقبل

بالاسم ورقم الجلوس.. اليوم السابع ينشر نتائج الشهادة الإعدادية بـ20 محافظة

بالاسم ورقم الجلوس.. اليوم السابع ينشر نتائج الشهادة الإعدادية بـ20 محافظة

بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة