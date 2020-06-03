مصانع بير السلم تستغل أزمة كورونا لتصنيع كمامات غير مطابقة للمواصفات وبيعها للمواطنين

كتب هيثم سلامة

كشف "فيديو" عن تصنيع كمامات مغشوشة غير مطابقة للمواصفات، استغلال البعض لأزمة كورونا، مما لا يوفر حماية مستخدميها من الوباء، حيث يستغل ضعاف النفوس الكوارث والأزمات في التربح، مما يؤثر سلبا على حياة المواطنين الذين يطنون أنهم فى حياة فى حال استخدامها.

ورصد فيديو عملية تصنيع الكمامات فيما يعرف بمصانع بير السلم، مستغلين وجود عجز كبير لدى الصيدليات وزيادة طلب المواطنين على شراء الكمامات لحمايتهم من فيروس كورونا، مما أدى إلى شراء البعض كمامات غير مطابقة للمواصفات ظنا بأنها يمكن أن تحميهم وأنهم فى مأمن من الوباء خلال استخدامها.





من جانب آخر كان قد صرح قال الدكتور شريف عزت رئيس شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات، إن بعض التجار لجأوا لصناعة الكمامات السيئة دون المواصفات الصحية والطبية، نظرا لإقبال المواطنين، مشيرا إلى أن مدة استعمال الكمامة الطبية يكون 4 ساعات فقط، واستخدامها بعد ذلك يضر بالمواطنين، مؤكدا أن 80% من الكمامات الموجودة بالأسواق غير مطابقة للمواصفات والمستشفيات لا تستطيع التفريق بينهما.





وتابع عزت، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج اليوم المذاع على قناة dmcوالذى تقدمه الإعلامية سارة حازم، قائلا إنه خلال تلك الفترة من المهم الاعتماد على الكمامات القماش.





و قال الدكتور شريف عزت، رئيس شعبة المستلزمات الطبية، إن هناك تكالبا من مصانع "بير السلم" على إنتاج الكمامات الطبية وبيعها في الأسواق السوداء، موضحاً أنه لا يوجد نوع من الرقابة على منتجات الكمامات حالياً بسبب الأزمة التى تمر بها البلاد، ويكثر بيع منتجات مغشوشة من قبل تجار.

وأضاف شريف عزت: هناك سوق منتظم ومنظم يسهل السيطرة عليه، وهناك سوق غير منتظم، قائلا: "لا نعرف مصنعة من أي خامات وهناك استغلال من قبل تلك المصانع بسبب الأزمة".