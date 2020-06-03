رام الله (أ ش أ)

اقتحم 61 مستوطناً باحات المسجد الأقصى، اليوم الأربعاء، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال التى رافقت المقتحمين فى مجموعات متعددة انطلاقا من باب المغاربة خلال فترة الاقتحامات الصباحية، وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - بأن الاقتحامات تمت فيما بات يعرف بـ "فترة الاقتحامات الصباحية" التي تنطلق عادة من جهة باب المغاربة الذي يستخدمه الاحتلال لاقتحام الأقصى.

من ناحية أخري، أوضح منسق لجان الحماية والصمود فؤاد العمور، أن قوات الاحتلال هدمت ثلاثة مساكن من الصفيح في عدة مناطق بمسافر يطا جنوب الخليل، وخيمة لمواطن في منطقة الفخيت، واستولت على أخرى في مغاير العبيد ، إضافة الى هدم غرفة من الصفيح وخيمة في منطقة المفقرة.

وأمس الثلاثاء، قام 117 مستوطنًا و25 طالبًا يهوديًا باقتحام ساحات المسجد الأقصى لليوم الثالث على التوالي مع إعادة افتتاح الأقصى أمام المصلين بعد فترة توقف 70 يوما بسبب تنفيذ اجراءات الوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد، وعرض المركز الفلسطيني للإعلام عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، أمس الثلاثاء، فيديو لعشرات من قطعان المستوطنين وهم يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.