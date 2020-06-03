من ناحية أخري، أوضح منسق لجان الحماية والصمود فؤاد العمور، أن قوات الاحتلال هدمت ثلاثة مساكن من الصفيح في عدة مناطق بمسافر يطا جنوب الخليل، وخيمة لمواطن في منطقة الفخيت، واستولت على أخرى في مغاير العبيد ، إضافة الى هدم غرفة من الصفيح وخيمة في منطقة المفقرة.