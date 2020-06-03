اليوم السابع
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مستشفى العديسات للحجر تعلن خروج 4 حالات عقب شفاؤهم من كورونا بالأقصر

الأربعاء، 03 يونيو 2020 07:04 ص
مستشفى العديسات للحجر تعلن خروج 4 حالات عقب شفاؤهم من كورونا بالأقصر مستشفى العديسات للحجر تعلن خروج 4 حالات عقب شفاؤهم من كورونا
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلنت مستشفى العديسات للأطفال المخصصة لعزل الحالات المتأخرة بمحافظة الأقصر فى العناية المركزة، اليوم الأربعاء، عن خروج 4 حالات شفاء إلى منازلهم، عقب شفاؤهم من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك تحت قيادة الدكتور أحمد فتحي ونائب المدير العام الدكتور محمد علي العجمي، وبإشراف الدكتور منتصر عبد الفتاح مدير عنايات الأقصر والمشرف على عناية مستشفى العديسات، والدكتور أحمد السيد والدكتور محمود الصادق أخصائيين العناية المركزة بالمستشفى.

وقالت مستشفى العديسات بالأقصر، فى بيان صحفى، إنه توالت إنجازات فريق عمل مستشفى العديسات المركزي من تمريض وفنيين أشعة ومعمل، بخروج 4 حالات حرجة تحسن إلى المنزل، وتوجهت إدارة المستشفى بكل الشكر والتقدير والإحترام لطاقم التمريض القائم على العمل، وذلك بقيادة محمد داوود ومحمود الصغير مشرفي العناية المركزة، وأبطال مكافحة العدوى بقيادة الدكتور عصام البوتلي، ومحمود إبراهيم عثمان وأحمد عبد الهادي، كما توجه مدير إدارة المستشفى بكل الشكر لفني المعمل محمد جمال وإبراهيم أحمد، وفنيين الأشعة علي حسن وكيرلس رفعت، على مجهودهم مع المصابين حتى الشفاء تماماً من الفيروس.

وكانت مستشفى العديسات التخصصى بمحافظة الأقصر، احتفلت خلال الفترة الماضية، بأول دفعتين خروج من المواطنين وذلك بخروج 9 حالات شفاء من كورونا وخروجهم إلى منازلهم بأتم صحتهم، وذلك بعد قرار صحة الأقصر بتشغيل مستشفى العديسات لاستقبال الحالات التى تحتاج للرعاية المركزة، حيث كانت قد انطلقت بمحافظة الأقصر، فى عمليات دخول الحالات الحرجة المشتبه بها بالإصابة بفيروس كورونا إلى مستشفى العديسات التخصصى، وذلك دعماً لمستشفى حميات الأقصر، حيث كانت تعانى بعض الحالات من احتياجها لدخول الرعاية المركزة لحين نقلها إلى مستشفيات العزل، وذلك برعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، كما توجهت إدارة المستشفى بالشكر والعرفان لأهل الخير الذين قامو بالتبرع أولاً بمبلغ 10 آلاف جنية، تم بها شراء أدويه، وتبرع بمبلغ 2000 تم به شراء أدوية.

وقالت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، فى بيان صحفى، إنه تعد تلك الخطوة نقلة نوعية فى الخدمات الطبية لمرضى ومصابى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" فى محافظة الأقصر، وذلك بدخول مستشفى العديسات الجديد لاستقبال المصابين بفيروس كورونا.

خروج 4 حالات عقب شفاؤهم من كورونا بالأقصر
خروج 4 حالات عقب شفاؤهم من كورونا بالأقصر

 

مستشفى العديسات للحجر الصحى تعلن خروج 4 حالات
مستشفى العديسات للحجر الصحى تعلن خروج 4 حالات

 


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