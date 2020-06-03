مساعد نائب رئيس "المجتمعات العمرانية" يتفقد مشروعات الإسكان بالسادات

كتب أحمد حسن

تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، عددا من مشروعات الإسكان والمرافق بمدينة السادات، يرافقه مسئولو جهاز المدينة، لمتابعة سير العمل والتأكد من الالتزام بالتوقيتات المحددة لإنجاز المشروعات والجودة والكفاءة فى التنفيذ.

واستهل المهندس كمال بهجات، جولته بتفقد مشروع الإسكان الاجتماعى، المرحلة الرابعة بمنطقة حى الفردوس، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 20 عمارة بالمشروع(عقد 1)، وجارٍ تنفيذ أعمال البناء والتشطيبات للعمارات بباقى العقود بالمنطقة بنسبة إنجاز بلغت نحو 85%.

كما تفقد المهندس كمال بهجات، أعمال المرافق بالمنطقة الصناعية الثامنة ( منطقة الإمارات ) لعدد 1076 قطعة أرض صناعية بقيمة إجمالية 250 مليون جنيه، للتأكد من جاهزية القطع لطرحها على المستثمرين، حيث تم الانتهاء من أعمال شبكات المياه والصرف، وجارٍ الانتهاء من أعمال الكهرباء والطرق بالمنطقة بمتوسط نسبة إنجاز بلغ نحو 75%.

كما تفقد المهندس كمال بهجات أعمال المرافق المحيطة بمنطقة الصناعات الغذائية التى تبلغ مساحتها 135 فدانا، بجانب أعمال المرافق بالقطعة رقم 6 بمنطقة المطورين الصناعية بمساحة 1.5 مليون م2 والتى تم الانتهاء من أعمال المرافق بها وربطها على الشبكة الرئيسية، حيث إن المنطقة مقسمة لعدد 15 قطعة داخلية بمساحات تتراوح من 40 ألف م2 إلى 50 ألف م2.

وتابع المهندس كمال بهجات ، خلال جولته، أعمال تنفيذ خط الصرف قطر900 مم بمنطقة الحى المتميز بقيمة إجمالية 50 مليون جنيه، ونسبة انجاز 20% وذلك لربط صرف الحى المتميز بالخطوط الرئيسية بالمدينة.

وفى ختام جولته أثنى مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الأعمال المنفذة بالمدينة، وطالب بسرعة طرح الأراضى الصناعية الجاهزة التى تم ترفيقها على المستثمرين، موضحاً أن الجولة تأتى تنفيذاً لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بضرورة دفع العمل بالمشروعات المختلفة بالمدن الجديدة، مع اتخاذ التدابير الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.