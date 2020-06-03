مدينة الزينية تعلن رفع 28 طن من التراكمات والمخلفات فى حملات نظافة بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، اليوم الأربعاء، حملة نظافة مكبرة داخل نطاق المدينة على الشارع الرئيسي "الأقصر- العشى"، حيث أسفرت تلك الحملة عن رفع 25 طن من التراكمات والمخلفات من الطرق، وتمت أعمال الحملة بإشراف يوسف أحمد جلال نائب رئيس المركز، وطه عباس مسئول النظافة بالمدينة.

كما قامت الوحدة المحلية لقرية العشى برفع 3 طن من القمامة بالقرية بقيادة مكى عمر سكرتير القرية، حيث جاء ذلك فى ضوء وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر لرؤساء المراكز والمدن برفع التراكمات والمخلفات من الطرق بشكل يومى فى جميع الوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة الزينية.

وأكد العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، على أنه يتم تكثيف أعمال النظافة اليومية على مستوى كافة قرى المركز مع إلتزام عمال النظافة والعاملين بإرتداء الكمامات والإجراءات الإحترازية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت قد شهدت مدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، تنظيم العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، إجتماع مع رؤساء القرى بالمركز وسكرتيرى القرى ومسؤلى التنظيم بالمركز والقرى، ومدير الوحدات الزراعيه بالمركز، وذلك بحضور يوسف جلال نائب رئيس المركز، وأحمد أبو عيش سكرتير المركز، وذلك فى ضوء المتابعة الدورية لسير الأعمال ومناقشة أوضاع القرى، وشدد العقيد أحمد الهوارى، خلال الإجتماع، على كافة المسئولين على ضرورة المرور المستمر لرصد مخالفات المبانى والتعدى على أملاك الدولة والأراضي الزارعية، وعدم التقاعس عن تنفيذ القانون، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، كما أكد رئيس مدينة الزينية على الإلتزام بكافة الإجراءات الغحترازية والوقائية المقررة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد والتنبيه بذلك على كافة العاملين بمختلف القطاعات.

وجاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إلى كافة رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة لإنتظام سير العمل بمختلف القطاعات، مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك حرصاً على تحقيق السلامة العامة للعاملين بالجهات الحكومية والمواطنين.



جانب من رفع القمامة والمخلفات بمدينة الزينية



رجال النظافة خلال رفع أطنان المخلفات بالزينية



رفع 28 طن من التراكمات والمخلفات فى حملات نظافة بالأقصر