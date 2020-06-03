مدير مواقف دمياط: حملات لمتابعة ارتداء الكمامات ومنع الاستغلال من سائقين

دمياط - معتز الشربينى

قال فرج حواس مدير عام مواقف دمياط، أنه جارى إعداد خطة لإعادة تشغيل خطوط سرفيس مدينة رأس البر، بعد إعلان قرار مجلس الوزراء منتصف يونيو الجارى وفق خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف حواس فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن تأخير تشغيل السرفيس راجع لتعليمات مجلس الوزراء وقرار الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، باقتصار دخول مدينة رأس البر على قاطنيها من أبناء محافظة دمياط .

وأضاف حواس أن سيارات خطوط المدن والمراكز تؤدى عمل السرفيس بشكل مؤقت بشرط عدم استغلال المواطنين، مشيرا إلى أنه جارى تكثيف حملات الرقابة على الخطوط التى تعمل على خط رأس البر، للتأكيد من تنفيذ الأجرة المحددة وارتداء الكمامات للسائق والركاب .

وأكد حواس، أن إدارة المواقف تتلقى شكاوى المواطنين وتسعى لفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

وكان سكان مدينة رأس البر قد اشتكوا من عدم توافر سيارات سرفيس للعمل داخل المدينة، واستغلال عدد من سائقى السيارات التى تعمل على خط دمياط / رأس البر ومحاسبة المواطنين بتعريفة الأجرة لدمياط .

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قد كلفت بمتابعة آخر المستجدات الخاصة بملف مجابهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد "covid19" والوقوف على تطورات الوضع الراهن بكافة المنشآت الطبية بالمحافظة، إذ قررت المحافظ تشكيل لجنة لإدارة الأزمة تضم ممثلين عدد من الجهات منها المحافظة والأمن الوطنى والرقابة الإدارية ومديرية الصحة وإدارة المرور تكون مهمتها المرور على جميع المستشفيات للتأكد من توافر المستلزمات الطبية و الوقائية للأطباء وكذلك الأدوية التى يتم توزيعها من قبل فرق الترصد بالوحدات الصحية بالمراكز والمدن على الحالات الايجابية بفيروس كورونا المستجد بالعزل المنزلى والتى تعانى من أعراض طفيفة لا تستدعى الحجز بالمستشفيات وكذلك المخالطين لتلك الحالات بالإضافة إلى متابعة إجراءات متابعة إجراءات استقبال الحالات المشتبه فى إصابتها وانتظام حضور الأطقم الطبية، مؤكده على تكرار المرور عدة مرات فى اليوم وذلك وفقًا لما أقره الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين الأخير.