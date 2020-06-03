مدير إدارة إسنا الصحية يعلن رصد 8 حالات مصابة بكورونا وتوجيه فرق لمتابعة مخالطيهم

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور زكريا الحداد، مدير الإدارة الصحية بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية رصد 8 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، منها 2 حالات ببندر إسنا و2 حالة بقرية أصفون و2 حالة بقرية بوابورات المطاعنة وحالة من قرية الدير وحالة من قرية النجوع قبلى، وجارى التعامل معهم وتقديم اللازم لعلاجهم، وتوجيه فرق الرصد والتقصى بالمديرية لإجراء العزل اللازم لمخالطيهم لإتخاذ اللازم معهم وتوعية الجميع بإجراءات العزل المنزلى.

وأكد الدكتور زكريا الحداد مدير الإدارة الصحية بمدينة إسنا، فى بيان صحفى، أنه نظراً لعودة الموظفين إلى أعمالهم فى جميع منشآت الصحة، تقرر على الجميع من الأطباء والموظفين بالمواقع الصحية بضرورة إرتداء الماسك وذلك لحماية أنفسهم وحماية الآخرين، وكذلك كافة المواطنين المتوجهين لمقرات الخدمات الصحية ضرورة إرتداء الكمامات لمنع إنتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وشدد الدكتور زكريا الحداد، أنه على جميع المتوجهين لأى مقر خدمة صحية لطلب خدمة أو تطعيمات أو أي خدمة، ضرورة الإلتزام بالتعليمات وإرتداء الكمامات، موضحاً أن بعض المواطنين اعترضوا على تسليم الملفات بالإدارة، وذلك لوجود تطعيمات أطفالهم بها وخوفهم على أولادهم من العدوى، لذلك تمت الاستجابة لطلبات الأهالى وقررت الإدارة تسليم الملفات على بوابة مستشفى صدر إسنا فى حدود خمسة عشر ملف يومياً، وتزيد تدريجياً.

وكان قد قام وفد من مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر وإدارة الطود الصحية، مكونة من الدكتورة ماريان مراد مدير المكتب الفني لوكيل الوزارة، والدكتور نهاد نصر الدين مدير إدارة التغذية، وسهير الصادق مدير إدارة التدريب، والدكتور عمرو سليم مدير إدارة الطود الصحية، بجولة بمستشفى العديسات للحجر الصحى، وذلك في ضوء متابعة مديرية الشئون الصحية بالأقصر لمستشفيات العزل بصورة يومية للتأكيد على تقديم أفضل خدمات طبية للمصابين، وتابع وفد مديرية الشئون الصحية، خلال الجولة، سير العمل داخل مستشفي العديسات والمرور علي قسم العناية المركزة والأقسام الداخلية والمطبخ، والعمل علي تيسير العقبات التي تواجه سير العمل داخل المستشفي، مع فريق إشراف فريق العزل، حيث جاء ذلك ضمن عدة جولات لفريق مديرية الشؤون الصحية بالأقصر بناءاً على توجيهات الدكتورة هالة زايد ووكيل وزارة الصحة، والدكتور السيد أحمد عبد الجواد، لضمان جدية سير العمل وتوافر المسلتزمات الطبية ومتابعة أى تقصير وإتخاذ اللازم.