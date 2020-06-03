اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يونيو 2020 10:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مدعى عام مينيسوتا يعدل تهمة قاتل فلويد إلى القتل من الدرجة الثانية

الأربعاء، 03 يونيو 2020 09:29 م
مدعى عام مينيسوتا يعدل تهمة قاتل فلويد إلى القتل من الدرجة الثانية جورج فلويد
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت قناة الحرة الأمريكية، إن مدعى عام ولاية مينيسوتا عدل تهمة الشرطى ديريك شوفين إلى القتل من الدرجة الثانية ووجه اتهامات للشرطيين الثلاثة الآخرين المشاركين فى عملية اعتقال المواطن الأمريكى من أصل أفريقى جورج فلويد.

كانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكنانى، قالت اليوم الأربعاء، إن مقتل جورج فلويد تم بطريقة غير شرعية، مشيرة إلى أن القانون يمنح حق التظاهر لكنه لا يعطي الحق بالتخريب والنهب .

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض فى مؤتمر صحفى، اليوم الأربعاء، أن العنصرية أمر مرفوض ويجب التصدي لها.

ورفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض التعليق على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر بشأن رفضه استخدام القوة لفض الاحتجاجات.

ونفت المتحدثة باسم البيت الأبيض استخدام الغازات المسيلة خلال زيارة الرئيس دونالد ترامب للكنيسة، كاشفة عن تعرض ضباط شرطة لإطلاق نار خلال أعمال الشغب.


الشرطة الامريكية

مقتل جورج فلويد

ولاية كاليفورنيا

ترامب

مظاهرات أمريكية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إزالة تمثال فرانك ريزو بفيلادلفيا على خلفية احتجاجات ضد مقتل جورج فلويد.. صور

الأربعاء، 03 يونيو 2020 08:33 م

البيت الأبيض: مقتل فلويد تم بطريقة غير شرعية والعنصرية أمر مرفوض

الأربعاء، 03 يونيو 2020 08:30 م

مظاهرات بلندن احتجاجا على مقتل جورج فلويد

الأربعاء، 03 يونيو 2020 08:00 م

أصوات "نبذ العنف" تتعالى لوقف الاحتجاجات الأمريكية.. شقيق جورج فلويد للمحتجين: الغضب لن يعيد أخى.. بابا الفاتيكان يدعو للمصالحة.. و أمين الأمم المتحدة: يجب ضبط النفس.. وابنة ترامب تؤكد: معا يمكننا تحقيق الكثير

الأربعاء، 03 يونيو 2020 08:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابى كورونا لـ 7350 وخروجهم من مستشفيات العزل

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابى كورونا لـ 7350 وخروجهم من مستشفيات العزل

الصحة: ارتفاع الحالات المتحولة نتيجة تحاليلها بكورونا إلى سلبية لـ 8371 حالة

الصحة: ارتفاع الحالات المتحولة نتيجة تحاليلها بكورونا إلى سلبية لـ 8371 حالة

الصحة: محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل فى معدل إصابات كورونا

الصحة: محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل فى معدل إصابات كورونا

مصر للطيران تعلن تنظيم رحلات استثنائية لنقل مواطنى الاتحاد الأوروبى وحاملى الإقامة

مصر للطيران تعلن تنظيم رحلات استثنائية لنقل مواطنى الاتحاد الأوروبى وحاملى الإقامة

الصحة: تسجيل 1079 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و36 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 1079 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و36 حالة وفاة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 3-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 3-6-2020

شاهد.. مخطط ترتيب صفوف المصلين تمهيدا لفتح المساجد

شاهد.. مخطط ترتيب صفوف المصلين تمهيدا لفتح المساجد

الحكومة:خطة عودة الأنشطة الرياضية والصلاة بالمساجد والطيران الأسبوع المقبل

الحكومة:خطة عودة الأنشطة الرياضية والصلاة بالمساجد والطيران الأسبوع المقبل

بالاسم ورقم الجلوس.. اليوم السابع ينشر نتائج الشهادة الإعدادية بـ20 محافظة

بالاسم ورقم الجلوس.. اليوم السابع ينشر نتائج الشهادة الإعدادية بـ20 محافظة

بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

مطار مرسى علم يستقبل رحلة استثنائية تقل 165 من المصريين العالقين بالرياض

مطار مرسى علم يستقبل رحلة استثنائية تقل 165 من المصريين العالقين بالرياض

فيديو.. رصيد حسام عاشور عند الاهلاوية.. ماذا تبقى منه

فيديو.. رصيد حسام عاشور عند الاهلاوية.. ماذا تبقى منه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة