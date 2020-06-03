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محافظ مطروح يكلف السكرتير العام بمتابعة إسراع تنفيذ منظومة كاميرات الرصد المرئى

الأربعاء، 03 يونيو 2020 03:12 م
محافظ مطروح يكلف السكرتير العام بمتابعة إسراع تنفيذ منظومة كاميرات الرصد المرئى اجتماع سكرتير عام المحافظة مع لجنة مشروعات الخدمة
مطروح - حسن مشالى

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كلف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الدكتور محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، بمتابعة الإسراع فى تنفيذ منظومة كاميرات الرصد المرئى بمدينة مرسى مطروح.

حيث التقى سكرتير عام المحافظة مع لجنة مشروعات الخدمة الوطنية، لاستلام مواقع تنفيذ منظومة كاميرات الرصد المرئى بمدينة مرسى مطروح والتى يتم تنفيذها على أكثر من مرحلة خلال عامين، مع تطبيقها على المناطق بداية من الكيلو 20 طريق مطروح الإسكندرية بمدخل المدينة وحتى عجيبة وكمين الكيلو 15غرب المدينة.

ويهدف تطبيق المنظومة إلى مراقبة جميع الشوارع الرئيسية والميادين العامة والمبانى الحكومية وديوان عام المحافظة من الداخل مع غرفة تحكم ومشاهدة بمديرية أمن مطروح وغرفة مشاهدة بمكتب المحافظ للمتابعة المباشرة ورصد كافة المواقع.

 
اجتماعسكرتير عام المحافظة مع لجنة مشروعات الخدمة (1)
اجتماعسكرتير عام المحافظة مع لجنة مشروعات الخدمة (1)

اجتماعسكرتير عام المحافظة مع لجنة مشروعات الخدمة (2)
اجتماعسكرتير عام المحافظة مع لجنة مشروعات الخدمة (2)

اجتماعسكرتير عام المحافظة مع لجنة مشروعات الخدمة (3)
اجتماعسكرتير عام المحافظة مع لجنة مشروعات الخدمة (3)

اجتماعسكرتير عام المحافظة مع لجنة مشروعات الخدمة (4)
اجتماع سكرتير عام المحافظة مع لجنة مشروعات الخدمة (4)

 


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