محافظ مطروح يكلف السكرتير العام بمتابعة إسراع تنفيذ منظومة كاميرات الرصد المرئى

كلف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الدكتور محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، بمتابعة الإسراع فى تنفيذ منظومة كاميرات الرصد المرئى بمدينة مرسى مطروح.

حيث التقى سكرتير عام المحافظة مع لجنة مشروعات الخدمة الوطنية، لاستلام مواقع تنفيذ منظومة كاميرات الرصد المرئى بمدينة مرسى مطروح والتى يتم تنفيذها على أكثر من مرحلة خلال عامين، مع تطبيقها على المناطق بداية من الكيلو 20 طريق مطروح الإسكندرية بمدخل المدينة وحتى عجيبة وكمين الكيلو 15غرب المدينة.

ويهدف تطبيق المنظومة إلى مراقبة جميع الشوارع الرئيسية والميادين العامة والمبانى الحكومية وديوان عام المحافظة من الداخل مع غرفة تحكم ومشاهدة بمديرية أمن مطروح وغرفة مشاهدة بمكتب المحافظ للمتابعة المباشرة ورصد كافة المواقع.