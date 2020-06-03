اليوم السابع
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محافظ مرسى مطروح يتفقد مستشفى الصدر ويطمئن على توافر المستلزمات الطبية

الأربعاء، 03 يونيو 2020 01:37 م
محافظ مرسى مطروح يتفقد مستشفى الصدر ويطمئن على توافر المستلزمات الطبية جولة محافظ مرسى مطروح بمستشفى الصدر
مرسى مطروح - حسن مشالى

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تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، اليوم الأربعاء ، مسشتفى الصدر بمرسى مطروح ، وذلك ضمن المرور الدورى على مستشفيات مطروح وجاهزيتها فى أى وقت ، لاستقبال أى حالات اشتباه الاصابة بفيروس كورنا ، والاطمئنان على توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية الكافية للاطباء وأطقم التمريض والعاملين بالمستشفى ، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية ، خاصة ارتداء الكمامات والقفازات والتباعد حفاظا على سلامتهم مع الاجراءات الوقائية والاحتزارية لمواجهة جائحة فيروس كورونا ، مع تكثيف جهود النظافة والتطهير والتعقيم خاصة بطرقات المستشفى ودورات المياه حفاظا على صحة الأطقم الطبية والمرضى والعاملين .

واستمع محافظ مطروح للإجراءات الطبية المتبعة فى التعامل مع أى حالات مشتبه اصابتها بفيروس كورونا أو الحالات الايجابية وكيفية التعامل معها ، مشيداً بجهود الاطباء والتمريض فى مهمتهم الانسانية ، وموجها باستمرار الاهتمام والعناية بكافة الحالات والشكاوى الواردة 

وأوضح أن محافظة مطروح ، اعلنت عن الخط الساخن 114 وتليفون 0464933158 -0464933692بغرفة عمليات ديوان عام المحافظة ، لاستقبال اى استفسارات او شكاوى خاصة فيروس كورونا ، والتعامل معها من خلال مندوب من مديرية الصحة على مدار 24 ساعة للرد عليها وتسجيلها بدفتر سجلات للعرض عليه شخصيا .

 مشيرا إلى أنه يتم متابعة مستشفيات المحافظة المخصصة لاستقبال أى حالات اشتباه بالاصابة بفيروس كورونا ، وهى 7 مستشفيات هى " الحمام والعلمين والضبعة ومطروح العام والحميات والصدر بمرسى مطروح ومستشفى سيوة " ، مع تاكيد توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية لمدة اسبوعين واستعواض المستهلك منها دوريا .

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جولة محافظ مرسى مطروح بمستشفى الصدر 

 

 
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جولة محافظ مرسى مطروح بمستشفى الصدر 

 

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جولة محافظ مرسى مطروح بمستشفى الصدر 

 


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