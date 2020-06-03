محافظ كفر الشيخ يشكل لجنة لتطوير مستوى الخدمات فى مصيف بلطيم

وأوضح محافظ كفر الشيخ أنه تم تشكيل لجنة لتطوير والنهوض بمستوى الخدمات بمصيف بلطيم ضمن جهود الدولة المصرية فى عمليات التطوير التى تشمل جميع خدماتها ومرافقها ومدنها، والتى تشمل زراعة الأشجار على الكورنيش، وإقامة المقاعد وتمهيد الممرات والمسارات بالبلاطات الخرسانية بشكل موحد، وتجميل الأسوار واستكمال سور الكورنيش والخدمات الشاطئية، وكذا إعادة تطوير المحلات والأكشاك، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمصطافين فى أشهر الصيف من كل عام، مؤكداً سرعة الانتهاء من أعمال التطوير للانتهاء من جهود الخطة الاستثمارية 2019 / 2020.

وعقد الاجتماع بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء محمد بندارى، السكرتير العام للمحافظة، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والعميد دكتور مهندس محمد السيد، والعميد مهندس على الجابرى بالشركة الوطنية، والمهندس محمد الشيخ، مدير مديرية الطرق، والمهندس أحمد منصور، مدير عام مديرية الإسكان، ومحمد رأفت، مدير المكتب الفنى بالمحافظة، والمهندسة فاطمة الشوادفى، مدير عام التخطيط العمرانى، والمهندسة ولاء المزين، مدير عام التنسيق الحضارى، والدكتور خالد قنديل، استشارى الطرق بجامعة عين شمس.