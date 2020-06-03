اليوم السابع
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محافظ قنا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.46%

الأربعاء، 03 يونيو 2020 04:20 م
محافظ قنا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.46% المحافظ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
قنا - وائل محمد

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اعتمد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة بنسبة نجاح بلغت 99.46% بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم .

 وأشار محافظ قنا، إلى أنه بلغ عدد طلاب الشهادة الاعدادية هذا العام 51197 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 99.46%   ، بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الاعدادية المهنية 1876 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 83.17% وبلغ عدد الطلاب المكفوفين 13 طالب بنسبة نجاح     100 % وعدد ضعاف السمع بلغ 32 بنسبة نجاح بلغت 90.6% .
 
وأعرب المحافظ عن بالغ تهانيه للطلاب الناجحين ولأسرهم متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتفوق في الفصل الدراسي الثاني وقدم الشكر للقائمين علي العملية التعليمية بالمحافظة مطالبا بتقديم المزيد من الجهد للارتقاء بالعملية التعليمية .

المحافظ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية (1)
المحافظ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية (1)

 

المحافظ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية (2)
المحافظ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية (2)

 

المحافظ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية (3)
المحافظ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية (3)

 

المحافظ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية (6)
المحافظ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية (6)

 

المحافظ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية (7)
المحافظ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية (7)

 

المحافظ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية (8)
المحافظ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية (8)

 

المحافظ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية (9)
المحافظ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية (9)

 


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