اليوم السابع
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محافظ قنا إزالة 243 حالة تعدي علي اراضى املاك الدولة والاراضى الزراعية

الأربعاء، 03 يونيو 2020 09:49 م
محافظ قنا إزالة 243 حالة تعدي علي اراضى املاك الدولة والاراضى الزراعية حملات التعديات
قنا- وائل محمد

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صرح اللواء اشرف الداودي محافظ قنا ان الوحدات المحلية بالمحافظة  قامت اليوم بعدة حملات لإزالة التعديات علي اراضى املاك الدولة والاراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائى بالتنسيق مع وحدة متابعة ازالة التعديات بالمحافظة وقوات الشرطة من مديرية امن قنا أسفرت عن ازالة 243 حالة تعدي .

واوضح المهندس عمر عبدالباقي مدير وحدة متابعة ازالة التعديات بالمحافظة ان حملات الإزالة نجحت في إزالة 39 حالة تعدي بالمباني علي أراضي أملاك الدولة بمراكز قنا ونجع حمادي ونقادة بمساحة  5697 متر مربع وازالة 2 حالة تعدي بالزراعة علي املاك الدولة بمركزي قنا والوقف بمساحة 2 فدان ، وازالة 176 حالة تعدي بالبناء علي الاراضي الزراعية بمراكز قنا وقـفط والوقف وابوتشت وفرشوط ونجع حمادى وقوص بمساحة 8 افدنه و17 قيراط و9 أسهم ، بالإضافة إلى إزالة 26 حالة مخالفة بناء عشوائى بمركز دشنا بمساحة 5716 متر مربع .

وأضاف أن إجمالى ما تم إزالته منذ بدء تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وحتي الان  بمختلف مراكز ومدن المحافظة  بلغ 501 حالة تعدي بالمبانى علي أراضي أملاك الدولة بمساحة 313 الف و64 متر مربع ، و58 حالة تعدي بالزراعة علي أملاك الدولة بمساحة 83 فدان و10 قيراط و23 سهم ، و1725 حالة تعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية بمساحة 82 فدان و 2 قيراط و7 أسهم ،  و 269 حالة مخالفة بناء عشوائي بمساحة 38282 متر مربع.

يأتى ذلك في اطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات السيد وزير التنمية المحلية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات علي اراضي املاك الدولة والاراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائى خاصة مع من يستغلون اجراءات الدولة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد ويقومون بارتكاب مخالفتهم من تعديات وبناء عشوائي .


محافظ قنا

التعدي علي اراضى املاك الدولة

وزير التنمية المحلية

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