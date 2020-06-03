محافظ سوهاج يعتمد نتيجه الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.87%

سوهاج محمود مقبول- عمرو خلف

اعتمد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج ، نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الثانى دور يونيو للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2019/2020، حيث بلغت نسبة النجاح أكثر من 99.87% على مستوى المحافظة، عقب الانتهاء من أعمال رصد الدرجات بكنترول الشهادة الإعدادية .

ومن جانبه، شدد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج ، بضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، معربا عن شكره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم، مشيراً إلى أهمية دور التربية والتعليم فى تخريج أجيال واعدة.

وأوضح ماهر عبدالخالق وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، إن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بلغ 74ألف و75 طالب وطالبة طالب وطالبة، حضر منهم 72 ألف 887 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحون الحاصلون على 50% فأكثر 72 ألف 791طالب وطالبة بنسبة نجاج 87.99%

بينما بلغت نسبة النجاح في الإعدادية المهنى 99.89% وبلغت نسبه النجاح فى الإعدادية المهنى للصم وضعاف السمع 96 %.

وأضاف وكيل الوزارة أن المديرية سوف تبدأ فى تجهيز أعمال التنسيق على المرحله الثانويه بأنواعها عام وفنى طبقا للأماكن المتاحه على مستوى الادرات التعليميه بالمدارس المختلفة.

كما أنه بدأت المدريه فعليا فى إطلاق ايقونه للتقدم إلكترونيا لأول مرة بمرحلة رياض الأطفال حكومى وبيده العامة واتجاه موقع الوزاره للتقدم للصف الأول الابتدائي إلكترونيا وذلك لتسهيل على أولياء الامور واتباع الإجراءات الاحترازية بسوهاج لمجابهة فيروس كورونا وتنفيذها لتعليمات الوزاره واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج.