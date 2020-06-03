محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.91٪

جنوب. سيناء : محمد حسين - فايزه مرسال

اعتمد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم الأربعاء نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019/2020 بحضور محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم وبلغت نسبة النجاح 99.91%.

كما اعتمد المحافظ ، نتيجة الشهادة الاعدادية لطلاب التربية الخاصة بنسبة نجاح100٪.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية هذا العام هي أعلى نسبة نجاح مقارنة بالأعوام الماضية، واصفًا إياها بـ"الممتازة" وهذا دليل على تقدم مستوى التعليم بالمحافظة قدم المحافظ التهنئة لأبنائه الطلاب و الطالبات متمنيًا لهم دوام التوفيق.

وقال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن عدد الطلاب المقيدين بالشهادة الإعدادية في جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة بلغ 2485 طالب وطالبة، نجح منهم 2469طالب وطالبة بنسبة 99.91%.

وأوضح أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية بالتربية الخاصة " التربية الفكرية" 14 طالب وطالبة، وجميعهم حضروا امتحانات الفصل الدراسي الأول ، كما تقدموا جميعهم بالأبحاث التعليمية خلال الفصل الدراسي الثاني، و كانت النتيجة النهائية للفصلين الدراسيين 100٪.

وأكد وكيل الوزارة، أن عدد الطلاب الأوائل في الشهادة الإعدادية بلغ هذا العام 36 طالب وطالبة، وهذا العدد يدل على وعي الطلاب، وحرصهم علي التفوق، والتنافس لحصد المراكز الأولى. وأوضح، أن إدارة طور سيناء التعليمية تصدرت جميع الإدارات حيث بلغ عدد الطلاب الذين حصدوا المركز الأول بها 20 طالب وطالبة، وفي إدارة رأس سدر التعليمية، 6 طلاب فقط، وإدارة شرم الشيخ التعليمية، 5 طلاب، و طالبين بإدارة نويبع التعليمية، و مثلهم بإدارة دهب التعليمية، وطالبة بإدارة أبوزنيمة.

وأكد وكيل الوزارة أنه سيجري تكريم أوائل الشهادة الإعدادية، تحفيزًا وتشجيعًا لهم على مواصلة مسيرة التفوق.