اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يونيو 2020 03:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.91٪

الأربعاء، 03 يونيو 2020 02:03 م
محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.91٪ محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
جنوب. سيناء : محمد حسين - فايزه مرسال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتمد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم الأربعاء نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019/2020 بحضور محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم وبلغت نسبة النجاح 99.91%.

كما اعتمد المحافظ ، نتيجة الشهادة الاعدادية لطلاب التربية الخاصة بنسبة نجاح100٪.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية هذا العام هي أعلى نسبة نجاح مقارنة بالأعوام الماضية، واصفًا إياها بـ"الممتازة" وهذا دليل على تقدم مستوى التعليم بالمحافظة قدم المحافظ التهنئة لأبنائه الطلاب و الطالبات متمنيًا لهم دوام التوفيق.

وقال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن عدد الطلاب المقيدين بالشهادة الإعدادية في جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة بلغ 2485 طالب وطالبة، نجح منهم 2469طالب وطالبة بنسبة 99.91%.

وأوضح أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية بالتربية الخاصة " التربية الفكرية" 14 طالب وطالبة، وجميعهم حضروا امتحانات الفصل الدراسي الأول ، كما تقدموا جميعهم بالأبحاث التعليمية خلال الفصل الدراسي الثاني، و كانت النتيجة النهائية للفصلين الدراسيين 100٪.

وأكد وكيل الوزارة، أن عدد الطلاب الأوائل في الشهادة الإعدادية بلغ هذا العام 36 طالب وطالبة، وهذا العدد يدل على وعي الطلاب، وحرصهم علي التفوق، والتنافس لحصد المراكز الأولى. وأوضح، أن إدارة طور سيناء التعليمية تصدرت جميع الإدارات حيث بلغ عدد الطلاب الذين حصدوا المركز الأول بها 20 طالب وطالبة، وفي إدارة رأس سدر التعليمية، 6 طلاب فقط، وإدارة شرم الشيخ التعليمية، 5 طلاب، و طالبين بإدارة نويبع التعليمية، و مثلهم بإدارة دهب التعليمية، وطالبة بإدارة أبوزنيمة.

وأكد وكيل الوزارة أنه سيجري تكريم أوائل الشهادة الإعدادية، تحفيزًا وتشجيعًا لهم على مواصلة مسيرة التفوق.

 


جنوب سيناء

نتيجة الاعدادية

الشهادة الاعدادية

التربية والتعليم

نتيجه الشهاده الاعداديه بجنوب سيناء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترامب: CNN ستجعلك تصدق أن الأناركيين والإرهابيين ألطف الأشخاص فى العالم

ترامب: CNN ستجعلك تصدق أن الأناركيين والإرهابيين ألطف الأشخاص فى العالم

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مستقبل حسام عاشور بعد بيان الأهلي

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مستقبل حسام عاشور بعد بيان الأهلي

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بجلسة الأربعاء مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بجلسة الأربعاء مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

صور.. الجميلة رجاء الجداوى.. سلامتك

صور.. الجميلة رجاء الجداوى.. سلامتك

بتخفيضات 25%.. فتح منافذ "الزراعة" طوال الأسبوع وزيادة معروض الخضر واللحوم

بتخفيضات 25%.. فتح منافذ "الزراعة" طوال الأسبوع وزيادة معروض الخضر واللحوم

مصدر ليبي: حفتر يصل القاهرة مساء اليوم لبحث التدخلات العسكرية التركية

مصدر ليبي: حفتر يصل القاهرة مساء اليوم لبحث التدخلات العسكرية التركية

شوبير: الأهلى نادى القرن من غير أسئلة عن الأحقية.. واسألوا الكاف

شوبير: الأهلى نادى القرن من غير أسئلة عن الأحقية.. واسألوا الكاف

"الصحة" تكشف مواصفات العزل المنزلى لتلقى علاج فيروس كورونا

"الصحة" تكشف مواصفات العزل المنزلى لتلقى علاج فيروس كورونا

تأجيل قضية مقتل عروس المنوفية فى ليلة الصباحية إلى 4 سبتمبر القادم

تأجيل قضية مقتل عروس المنوفية فى ليلة الصباحية إلى 4 سبتمبر القادم

محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.09%

محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.09%

كشف بترولى بأبوسنان فى الصحراء الغربية بطاقة 4100 برميل و18 مليون قدم غاز يوميا

كشف بترولى بأبوسنان فى الصحراء الغربية بطاقة 4100 برميل و18 مليون قدم غاز يوميا

خطاب شكر من السفارة الأمريكية لمستشفى إسنا للحجر الصحى للعناية بسائحين مرضى

خطاب شكر من السفارة الأمريكية لمستشفى إسنا للحجر الصحى للعناية بسائحين مرضى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة