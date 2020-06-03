اليوم السابع
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محافظ الوادى الجديد يوجه بتنفيذ قرار وقف إصدار تراخيص البناء الجديدة

الأربعاء، 03 يونيو 2020 01:45 م
محافظ الوادى الجديد يوجه بتنفيذ قرار وقف إصدار تراخيص البناء الجديدة محافظ الوادى الجديد يترأس المجلس التنفيذى للمحافظة
الوادى الجديد – ماهر أبو نور

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ترأس اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة بحضور حنان مجدى نائب المحافظ واللواء أشرف مصطفى سكرتير عام المحافظة والقيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة ورؤساء المراكز عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث الزملوط بضرورة تنفيذ قرار وقف إصدار تراخيص جديدة لكافة المبانى مع السماح للمبانى الحاصلة على تراخيص قبل صدور القرار شريطة معاينتها والتأكد من مطابقتها لاشتراطات البناء، مشددا بسرعة إزالة جميع المبانى المخالفة لقوانين البناء.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء وإتباع كافة الإجراءات الاحترازية التى تعلن عنها وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرا بضرورة التنسيق المستمر بين الوحدات المحلية ومديرية الصحة لتوفير كافة الاحتياجات والمستلزمات للمستشفيات، لافتا بضرورة متابعة المواطنين الوافدين من خارج المحافظة والتأكد من التزامهم بإجراءات عدم الاختلاط والتواجد خارج المنازل من خلال رؤساء القرى والأحياء، وذلك حفاظ على سلامة الجميع.

وخلال الاجتماع وجه الزملوط بضرورة الاستعداد الجيد لاستقبال امتحانات شهادات الثانوية العامة والأزهرية وذلك من خلال التنسيق المستمر بين رؤساء المراكز ومديرية التربية والتعليم لتوفير كافة الاحتياجات والمستلزمات لتوفير المناخ الملائم للطلاب، مع إتباع كافة التدابير الاحترازية للوقاية من انتقال أى عدوى محتملة.

كما كلف الزملوط رؤساء المراكز وصندوق استصلاح الأراضى حصر كافة المشروعات للتأكد من جدية التنفيذ واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الجادة، ووجه الزملوط أيضا بسرعة الانتهاء من تفعيل كارت الوقود الذكى بكافة الوحدات المحلية والمصالح الحكومية قبل شهر يوليو القادم، وأيضا الانتهاء من إجراءات توفير ماكينات توليد الكهرباء بالديزل للمخابز الكبرى ومحطات الوقود بالمراكز لمواجهة أى أزمات طارئة.

 


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