محافظ المنوفية يناقش الاستعدادت النهائية لامتحانات الثانوية والدبلومات الفنية

عقد اليوم اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020 والتي ستبدأ من 21 يونيو وحتي 21 يوليو ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 32 الف و305 طالب وطالبة موزعين علي عدد 101 لجنة أساسية و19 لجنة احتياطية ، كما ستبدأ امتحانات الدبلومات الفنية النظري من 25/7 وحتي 13/8 في حين يبدأ العملي من يوم 18/6 وخلال ايام الفراغات لامتحانات الثانوية العامة .

وشدد محافظ المنوفية علي ضرورة اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية وتطهير وتعقيم اللجان قبل واثناء الامتحانات وتوفير مطهرات للطلاب حرصا علي صحتهم وسلامتهم واتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والامن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات في ظل تداعيات فيروس كورونا .

حضر الاجتماع وكيل وزارة التربية والتعليم و نائب مدير الامن وسكرتير عام المحافظة والمستشار العسكري ووكلاء وزارات التموين والصحة والكهرباء ورئيس شركة مياه الشرب وممثل عن التامين الصحي .

ومن جانبه استعرض مدير مديرية التربية والتعليم أهم الاجراءات الاحترازية التي أعدتها المديرية استعدادا للامتحانات حيث تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة الموقف اولا بأول .

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم، إلي أن الامتحانات ستبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحا وسيسمح بدخول الطلاب للمدرسة من الساعة الثامنة صباحا ولا يسمح بالدخول بعد الساعة التاسعة ويعتبر الطالب غائب كما يمنع تواجد أولياء أمور الطلاب في المدارس ومحيطها وسيتم تنظيم دخول الطلاب ومراعاة المسافات البينية وارتداء الكمامات الطبية .

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم، أنه تم تجهيز جميع اللجان بحيث يكون اقصي عدد داخل اللجنة لا يتعدي 14 طالب وطالبة وسيتم توفير كبائن تعقيم امام المدارس وكواشف حرارية بالتنسيق مع الوزارة ، كما اشار الي انه تم الانتهاء من تسليم أرقام الجلوس لجميع الطلبة بنطاق المحافظة مؤكدا علي الانتهاء من تجهيز استراحات المغتربين المراقبين علي الامتحانات .

وأضاف سويد، أنه وفقا لقرار المحافظ رقم (777) لسنة 2020 فقد تم التنسيق مع مديرية الامن بشأن تأمين أعمال الامتحانات ومراكز توزيع الاسئلة علي مدار 24 ساعة وكذا التنسيق مع مديرية الشئون الصحية لتوفير المستلزمات الوقائية والتعقيم اللازم للطلاب والعاملين وكذا التنسيق مع مديرية التموين بشأن حجز حصة من الخبز للمنتدبين لأعمال المراقبة بكل ادارة تعليمية وتوفير مخزون استراتيجي بمحطات الوقود لتوفير الوقود اللازم للمركبات المخصصة لأعمال الامتحانات والتنسيق مع مديرية الكهرباء لعدم قطع الكهرباء حرصا علي مصلحة ابنائنا الطلاب كما تم التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لتقديم الدعم اللازم في حال حدوث اي طوارئ .

قرر محافظ المنوفية تشكيل لجنة من الادارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام للمرور علي المدارس ولجان الامتحانات للتأكد من تنفيذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية بالمدارس واعداد تقرير بهذا الشان مشددا علي التنسيق مع وزراة التربية والتعليم والصحة لتوفير طبيب في كل لجنة سير امتحانات .



