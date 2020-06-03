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محافظ المنوفية يطمئن هاتفيا على السكرتير العام المساعد بعد إصابته بكورونا

الأربعاء، 03 يونيو 2020 07:58 م
محافظ المنوفية يطمئن هاتفيا على السكرتير العام المساعد بعد إصابته بكورونا اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمود شاكر

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أجرى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا باللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد للاطمئنان على حالته الصحية عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

 

وأوضح محافظ المنوفية أن السكرتير العام المساعد كان فى إجازة مرضية وغير متواجد بمقر عمله منذ 26 أبريل لإجراء بعض الفحوصات الطبية بمحافظة الإسكندرية وفور إصابته تم عزله صحيا بالإسكندرية.

 

وأشار محافظ المنوفية إلى أن عمليات التطهير والتعقيم تتم بشكل دورى بالديوان العام وكافة المنشآت الحكومية بنطاق المحافظة ويتم إلزام الموظفين والمترددين على المصالح الحكومية بارتداء الكمامات الطبية للحد من انتشار فيروس كورونا .

 

كما قام الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ واللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة بالاطمئنان على صحته متمنين له الشفاء العاجل .

 

ومن جانبه أعرب محافظ المنوفية عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل والعودة لممارسة عمله بمقر ديوان عام المحافظة، داعيا المولى عز وجل أن يحفظنا جميعا ويرفع عنا الوباء والبلاء ويحفظ مصر من كل مكروه وسوء .

 


المنوفية

اخبار المنوفية

كورونا

السكرتير العام المساعد بالمنوفية

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