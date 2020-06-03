اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يونيو 2020 11:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ القليوبية: تسليم مستشفي الخانكة المركزي خلال شهر لتقديم الخدمة الصحية

الأربعاء، 03 يونيو 2020 10:48 م
محافظ القليوبية: تسليم مستشفي الخانكة المركزي خلال شهر لتقديم الخدمة الصحية محافظ القليوبية خلال الجولة
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجري عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، جولة تفقدية بدأها بتفقد مستشفي التأمين الصحي ببنها للاطمئنان علي تقديم الخدمة الصحية والاطمئنان على توافر كافة الإجراءات الوقائية للأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالمستشفى، حفاظا على سلامتهم مع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وكذلك توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية الكافية.

واستمع المحافظ، من مدير المستشفى عن الإجراءات الطبية المتبعة في التعامل مع أي حالات مشتبه إصابتها بفيروس كورونا أو الحالات الإيجابية وكيفية التعامل معها، مشيداً بجهود الأطباء والتمريض في مهمتهم الإنسانية، وموجها باستمرار الاهتمام والعناية بكافة الحالات والشكاوى الواردة، مع تكثيف جهود النظافة والتطهير والتعقيم خاصة بطرقات المستشفى ودورات المياه حفاظا على صحة الأطقم الطبية والمرضى والعاملين.

كما تفقد المحافظ، مستشفي الخانكة المركزي بتكلفة 220 مليون جنيه وتتكون من 110 سرير إقامة وعيادات خارجية وصيدليات ومعمل تحاليل وغرف عمليات و22 جهاز غسيل كلوي، حيث بلغت نسبة التنفيذ حوالي 95% وجاري العمل على قدم وساق لتسليم المستشفي خلال شهر.

وأوضح المحافظ، للقائمين علي التنفيذ بأن المحافظة تمر بظروف يجب التكاتف من أجل، المرور بها وذلك من خلال تكثيف العمل علي مدار 24 ساعة لتسليم المستشفي لتسهم في تقديم الخدمة الصحيه خلال فترة انتشار فيروس كورونا وتزايد الحالات.

كما وجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة بالمتابعة والتواصل الفوري مع غرفة عمليات المحافظة والإبلاغ عن أي حالات مرضية أخرى تحتاج إلى تدخل عاجل من المحافظة  لتوفير العناية الطبية اللازمة  لها خاصة التي لا يتوفر التخصص الطبي لها بمستشفيات المحافظة.

 

المحافظ يتابع مستشفى التأمين الصحي

المحافظ يتابع مستشفى التأمين الصحي

 

جولة المحافظ بمستشفى الخانكة المركزى
جولة المحافظ بمستشفى الخانكة المركزى

 

جولة محافظ القليوبية
جولة محافظ القليوبية

 

محافظ القليوبية خلال الجولة
محافظ القليوبية خلال الجولة

 


اخبار القليوبية

التأمين الصحي ببنها

كورونا

فيروس كورونا

مستشفى الخانكة المركزى

إصابات كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"الهجان": ندرس طلبات المواطنين بالتبرع بمنازلهم لتحويلها كعزل منزلى

الأربعاء، 03 يونيو 2020 07:16 م

ضبط 2450 مخالفة بالقليوبية خلال 3 أيام من تطبيق قرار ارتداء الكمامة

الأربعاء، 03 يونيو 2020 04:33 م

إحالة 7 أطباء للتحقيق لتغيبهم عن العمل ورفع مذكرة للإدارة الصحية بطوخ القليوبية

الأربعاء، 03 يونيو 2020 02:42 م

مواطن يتبرع بمنزلين وسيارة لخدمة مرضى كورونا فى طوخ بالقليوبية

الأربعاء، 03 يونيو 2020 02:20 م

"القليوبية" تعلن التزام 95% من شركات المحافظة بإجراءات مواجهة كورونا

الأربعاء، 03 يونيو 2020 01:01 م

مطران شبرا الخيمة ناعيا القمص بولا عياد: حفظت الإيمان ونلت إكليل البر

الأربعاء، 03 يونيو 2020 12:37 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزيرة البيئة: تقطيع الكمامة والجوانتى يقطع الطريق على التجارة غير الشرعية

وزيرة البيئة: تقطيع الكمامة والجوانتى يقطع الطريق على التجارة غير الشرعية

انخفاض إصابات ووفيات كورونا.. هل يتلاشى كوفيد 19؟ .. فيديو

انخفاض إصابات ووفيات كورونا.. هل يتلاشى كوفيد 19؟ .. فيديو

أشرف زكى: رجاء الجداوى قرأت "خبر وفاتها".. وصلولها ركعتين

أشرف زكى: رجاء الجداوى قرأت "خبر وفاتها".. وصلولها ركعتين

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابى كورونا لـ 7350 وخروجهم من مستشفيات العزل

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابى كورونا لـ 7350 وخروجهم من مستشفيات العزل

الصحة: ارتفاع الحالات المتحولة نتيجة تحاليلها بكورونا إلى سلبية لـ 8371 حالة

الصحة: ارتفاع الحالات المتحولة نتيجة تحاليلها بكورونا إلى سلبية لـ 8371 حالة

الصحة: محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل فى معدل إصابات كورونا

الصحة: محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل فى معدل إصابات كورونا

مصر للطيران تعلن تنظيم رحلات استثنائية لنقل مواطنى الاتحاد الأوروبى وحاملى الإقامة

مصر للطيران تعلن تنظيم رحلات استثنائية لنقل مواطنى الاتحاد الأوروبى وحاملى الإقامة

الصحة: تسجيل 1079 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و36 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 1079 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و36 حالة وفاة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 3-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 3-6-2020

شاهد.. مخطط ترتيب صفوف المصلين تمهيدا لفتح المساجد

شاهد.. مخطط ترتيب صفوف المصلين تمهيدا لفتح المساجد

الحكومة:خطة عودة الأنشطة الرياضية والصلاة بالمساجد والطيران الأسبوع المقبل

الحكومة:خطة عودة الأنشطة الرياضية والصلاة بالمساجد والطيران الأسبوع المقبل

بالاسم ورقم الجلوس.. اليوم السابع ينشر نتائج الشهادة الإعدادية بـ20 محافظة

بالاسم ورقم الجلوس.. اليوم السابع ينشر نتائج الشهادة الإعدادية بـ20 محافظة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة