محافظ الغربية: سحب رخص 4 سيارات لعدم الالتزام بارتداء الكمامات فى قطور

الغربية عادل ضرة

أنهي الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، منذ قليل جولته التفقدية بمدينة قطور، في إطار المتابعة المستمرة لالتزام أصحاب السيارات بارتداء الكمامة، وكذلك التزام المحال التجارية بمواعيد الغلق، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة لمجابهة انتشار فيروس كورونا .

وخلال جولته، أمر محافظ الغربية بسحب 4 رخص لسيارات لعدم ارتداء سائقيها بقرار رئيس الوزراء بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة الواقية واختراقهم مواعيد الحظر، كما تابع حالة النظافة العامة بالمدينة .

ووجه رحمي رئيس مركز ومدينة قطور المحاسب أحمد المغاورى، بتطوير بعض الأماكن الموجودة بالمدينة، للارتقاء بالشكل الجمالي والمظهر الحضارى، وكذلك التواصل مع وكيل وزارة الري لتطهير ترعة القطرية وعمل مقايسة لتغطيتها.

من ناحيه اخرى أكد الدكتور احمد عطا نائب محافظ الغربية، علي ضرورة توفير كافة الامكانيات المطلوبة سواء من المستثمرين أو الجهات المعنية وتوصيل المرافق لكافة سكان منطقة الغفران لتخفيف عبء التوصيل عن الأسر محدودة الدخل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه اليوم لمناقشة وضع حلول لتوصيل المرافق لمنطقة الغفران ، بحضور النائب سعيد طعيمة والمهندسة اماني هاشم رئيس قطاع كهرباء غرب الدلتا، والمهندس عادل عطية رئيس شركة مياه الشرب والصرف بالغربية، ورئيس حي ثان طنطا محمود عيسي.

ووجه نائب المحافظ بتوفير قطعة ارض مساحتها 300 متر والبناء عليها وانشاء الخلايا الكهربائية من الشركات الاستتثمارية في مجال المقاولات لانشاء مغذيات لاستيعاب توصيل الكهرباء لجميع العقارات الموجودة بالمنطقة .

وصرح المهندس عادل عطية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية انه سوف يتم عمل توسعة لمحطة مياه المرشحة في الارض المخصصة للمحطة بالكورنيش وذلك لاستيعاب كافة التوصيلات بالمنطقة.

من ناحيه اخرى أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم، عن تبرع أحد رجال الأعمال ب 50 مروحة لمدارس مدينة السنطة ، وذلك في إطار الاستعداد لتجهيز المدارس لامتحانات الثانوية العامة .

وأشاد محافظ الغربية، باستجابة رجال الأعمال لمبادرات الخير التي اطلقتها محافظة الغربية لمحابهة فيروس كورونا، موضحا ان رجال الأعمال يتسابقون للتبرع بالمستلزمات الطبية اللازمة للمستشفيات للوقاية من العدوى، وكذلك التبرع بالسلع الغذائية للفئات الأكثر احتياجا والعمالة الموقتة.