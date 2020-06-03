محافظ الشرقية: غلق المصانع غير الملتزمة بحماية العمال من كورونا 14 يوما

الشرقية - إيمان مهنى

عقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اجتماعاً لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمناطق الصناعية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطى نائب المحافظ، واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية مستشار المحافظ للمشروعات، والمهندس محمد الصافى السكرتير العام المساعد، وأعضاء اللجنة العليا، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حرصاً على صحة وسلامة العاملين بكافة المناطق الصناعية على أرض المحافظة ولضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج وتحسين مستوى الاقتصاد.

وأكد المحافظ أنه لن يسمح أبداً بالتقصير فى حماية العاملين بالمناطق الصناعية وتوفير كافة المستلزمات الضرورية لوقايتهم من فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه فى حالة عدم الالتزام يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحاب تلك المصانع غير الملتزمة وإيقافها عن العمل لمدة 48 ساعة لحين استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وفى حالة العودة لارتكاب المخالفة والإصرار عليها يتم غلق المصنع لمدة 14 يوما كفترة حضانة الفيروس، واستكمال كافة الإجراءات القانونية والأخرى الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش على المصانع والشركات والمنشآت الصناعية برئاسة ممثل هيئة التنمية الصناعية وعضوية رئيس جهاز مدينة العاشر والمناطق الصناعية ببساتين الإسماعيلية وبلبيس والصالحية الجديدة، وكذلك ممثلين عن مكاتب القوى العاملة وإدارات السلامة والصحة المهنية وجمعية المستثمرين بكل منطقة صناعية ومدير إدارة البيئة بالديوان العام للتفتيش الدورى المفاجئ على المنشآت الصناعية، والتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية التى يجب اتباعها بجميع المصانع للوقاية من انتشار فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة حيال غير الملتزمين.

وقال المحافظ: "إن البلاد تمر بمرحلة حرجة وظروف استثنائية صعبة تتطلب منا جميعا التضافر والتنسيق لحسن إدارة الأزمة والخروج منها بما لا يضر بالصناعة وزيادة الاستثمار، والحفاظ على صحة وسلامة العاملين باعتبارهم الركيزة الأساسية لدوران عجلة الإنتاج"، مؤكدا أن المحافظة ما زالت فى منطقة الأمان مقارنة بمحافظات أخرى، وأن المناطق الصناعية شهدت انحسارا فى أعداد الإصابة بالفيروس خلال الفتره الماضية.

وخلال الاجتماع أكد المحافظ أن هناك تحسنا ملحوظا فى التزام أصحاب المصانع بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية العاملين بها وهذا ما أكدته تقارير لجنة المتابعة بمديرية القوى العاملة، والتى أفادت التزام أصحاب المصانع بتوفير جميع الأدوات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد مثل (جهاز الكشف الحرارى - مواد النظافه والتطهير - الكمامات الواقية - القفازات) وأى مستلزمات أخرى لسلامة العاملين.

وشدد على ضرورة إلزام أصحاب المصانع بالتعامل مع جميع المخلفات (مهمات الوقاية) على انها نفايات ذات طبيعه خاصه للتعامل معها بالطرق السليمه والتخلص منها بالطرق الصحيحة المنصوص عليها وكذلك إلزامهم بتوفير مكان منعزل لأى حالة اشتباه لحين نقلها إلى المستشفى بمعرفة المصنع بالإضافة إلى أعمال التطهير والتعقيم بصفة دورية للمصانع و الألات و خطوط الإنتاج وسيارات نقل العمال.