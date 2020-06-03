اليوم السابع
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محافظ الدقهلية يكلف السكرتير العام بالمرور على المستشفيات

الأربعاء، 03 يونيو 2020 01:49 م
محافظ الدقهلية يكلف السكرتير العام بالمرور على المستشفيات السكرتير العام المساعد أثناء مرورها على مستشفيات الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب

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كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، ولليوم الثانى على التوالى اليوم الأربعاء، وبإشراف السيدة منال الغندور السكرتير العام المساعد، القائم بأعمال السكرتير العام، بمباشرة لجنه المرور على المستشفيات " شربين وبلقاس وجمصة "كمستشفيات للفرز لمواجهة فيروس كورونا، وقال محافظ الدقهلية أن المرور على المستشفيات المشار إليها استهدف الوقوف على مدى كفاية الأطباء وهيئات التمريض والخدمات المعاونة ، وكذا مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأيضا الأسرة اللازمة للمرضى.

وأوضحت القائم بأعمال السكرتير العام ، المشرفة على أعمال اللجنة ، أن اللجنة تستمر فى أعمالها على مدار أسبوعين كاملين لتغطية كافة مستشفيات الفرز بنطاق المحافظة ، والبلغ عددها 28 مستشفى .

وذلك تنفيذا للقرارات الصادرة عن اجتماع مجلس المحافظين الأخير والذى عقد برئاسة السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، عبر تقنية الفيديو كونفرانس والخاصة بضرورة متابعة المحافظين للمستشفيات ، بهدف تكثيف الجهود لمواجهة فيروس كورونا بمحافظات مصر .

وأضاف سكرتير عام محافظة الدقهلية،أن محافظ الدقهية،سبق وأن أصدر قرارا بتشكيل لجنة تحت إشرافه المباشر شخصيا وبمتابعة السيد نائب المحافظ ، وقالت بأن اللجنة تقوم يوميا برفع تقارير بنتائج المرور اليومى للعمل فورا على اتخاذ القرارات المناسبة حيال اية مشكلات طارئه بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة وكافه الأجهزة المعنيه .

وجدير بالذكر أن اللجنة المشار إليها بدأت مباشرة أعمالها أمس بالمرور على خمسة مستشفيات بنطاق المحافظة ، شملت مستشفيات المنصورة التخصصى وسندوب للتأمين الصحى وصدر وحميات المنصورة والمنصورة الدولى،واللجنة فى عضويتها وكيل وزارة الصحة ومدير إدارة المستشفيات بالدقهلية ، ومدير مكافحة العدوى ، ومدير إدارة التفتيش المالى والأدارى بمديرية الصحة ، وعضو التفتيش الصيدلى ، وكيل الإدارة العامة للتفتيش المالى والادارى ، وكيل إدارة الشئون القانونية ، وكما أن اللجنه لها أن تستعين بمن تراه مناسبا لإنجاز أعمالها .

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السكرتير العام المساعد أثناء مرورها على مستشفيات الدقهلية

 

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السكرتير العام المساعد أثناء مرورها على مستشفيات الدقهلية

 

 

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السكرتير العام المساعد أثناء مرورها على مستشفيات الدقهلية

 

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السكرتير العام المساعد أثناء مرورها على مستشفيات الدقهلية

 

 


الدقهلية

محافظ الدقهلية

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