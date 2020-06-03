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محافظ الدقهلية يطمئن هاتفيا على مدير مستشفى السنبلاوين بمستشفى العزل

الأربعاء، 03 يونيو 2020 04:28 م
محافظ الدقهلية يطمئن هاتفيا على مدير مستشفى السنبلاوين بمستشفى العزل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب

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أجرى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اتصالا هاتفيا صباح اليوم بالدكتور ياسر شعيب مدير مستشفى السنبلاوين بمقر عزله الصحي في مستشفى تمى الأمديد للاطمئنان على صحته. 
 
وأكد محافظ الدقهلية على تقديره الكامل لجميع الأطقم والكوادر الطبية العاملة في مختلف مستشفيات المحافظة الذين يبذلون جهودا متميزة نفتخر بها جميعا، مؤكدا على سعيه الدائم لتوفير كافة سبل الرعاية لهم وللمرضى في كافة المستشفيات.
 
وكانت خصصت مديرية الصحة بالدقهلية، رقمي 0502264314، و 0502264315، وذلك  للرد على كافة استفسارات المواطنين بمحافظة الدقهلية، بشأن فيروس كورونا وتلقي البلاغات الخاصة بالمصابين والمشتبه بإصابتهم، بالإضافة إلى رقم الخط الساخن 105.
 
وأعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن الخط الساخن خاصة بمحافظة الدقهلية حيث يساهم ذلك في سرعة  التواصل مع المواطنين وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم مع توفير العلاج المطلوب للمواطنين الذين سيتم عزلهم منزلياً عن طريق الآلية الميسرة التي بدأت وزارة الصحة في تطبيقها.

 


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