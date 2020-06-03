محافظ الدقهلية يطمئن هاتفيا على مدير مستشفى السنبلاوين بمستشفى العزل

الدقهلية - شريف الديب

أجرى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اتصالا هاتفيا صباح اليوم بالدكتور ياسر شعيب مدير مستشفى السنبلاوين بمقر عزله الصحي في مستشفى تمى الأمديد للاطمئنان على صحته.

وأكد محافظ الدقهلية على تقديره الكامل لجميع الأطقم والكوادر الطبية العاملة في مختلف مستشفيات المحافظة الذين يبذلون جهودا متميزة نفتخر بها جميعا، مؤكدا على سعيه الدائم لتوفير كافة سبل الرعاية لهم وللمرضى في كافة المستشفيات.

وكانت خصصت مديرية الصحة بالدقهلية، رقمي 0502264314، و 0502264315، وذلك للرد على كافة استفسارات المواطنين بمحافظة الدقهلية، بشأن فيروس كورونا وتلقي البلاغات الخاصة بالمصابين والمشتبه بإصابتهم، بالإضافة إلى رقم الخط الساخن 105.