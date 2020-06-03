اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يونيو 2020 05:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الدقهلية يأمر بتوزيع الزهور على أطفال دار الأيتام

الأربعاء، 03 يونيو 2020 04:41 م
محافظ الدقهلية يأمر بتوزيع الزهور على أطفال دار الأيتام توزيع الزهور على أطفال دار الايتام
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتوزيع زهور التهنئة بتعافيه وعودته لممارسة مهام عمله على أطفال دار الفضل للأيتام "جمعية الطفل السعيد" بالمنصورة. 

وكلف محافظ الدقهلية وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، بتوزيع جميع الزهور التي جاءت لتهنئته بالشفاء على أطفال دار الأيتام، مؤكدا أنها رسالة بأن هؤلاء الأطفال ليسوا أيتاما بل هم أبناءنا ونحن أهلهم. 
 
وأكد محافظ الدقهلية، أن هؤلاء جميعا أبناءنا ويستحقون منا كل الرعاية التي نعمل على توفيرها وتلبية كافة مطالبهم وتكثيف أوجه العناية بهم وهذه الزهور تعبيرا منا على أننا معهم وهم في قلوبنا.
 
وفي ذات السياق وجه وكيل وزارة التضامن والعاملون وأبناء الدار شكرهم وتقديرهم لمحافظ الدقهلية على اللفتة الطيبة ودعمه المستمر لهم وحرصه على توفير الرعاية وادخال السعادة على نفوسهم. 
 
توزيع الزهور على أطفال دار الايتام (1)
توزيع الزهور على أطفال دار الايتام (1)

توزيع الزهور على أطفال دار الايتام (2)
توزيع الزهور على أطفال دار الايتام (2)

توزيع الزهور على أطفال دار الايتام (3)
توزيع الزهور على أطفال دار الايتام (3)

 


الدقهلية

محافظ الدقهلية

التضامن الاجتماعي

دار الايتام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المالية: تقديم مواعيد صرف مرتبات الدولة لـ15 يونيو بمناسبة السنة المالية

المالية: تقديم مواعيد صرف مرتبات الدولة لـ15 يونيو بمناسبة السنة المالية

الأهلي يقرر تفعيل غرامة جونيور أجاى وحسام عاشور فى راتب يونيو

الأهلي يقرر تفعيل غرامة جونيور أجاى وحسام عاشور فى راتب يونيو

الصحة تكشف قواعد مكافحة عدوى كورونا بالمنازل

الصحة تكشف قواعد مكافحة عدوى كورونا بالمنازل

الصحة تكشف 3 طرق للتحدث الآمن مع الآخرين منعا لنقل عدوى كورونا

الصحة تكشف 3 طرق للتحدث الآمن مع الآخرين منعا لنقل عدوى كورونا

السيسى يتلقى دعوة من "زيمان" لزيارة التشيك فور انحسار جائحة كورونا

السيسى يتلقى دعوة من "زيمان" لزيارة التشيك فور انحسار جائحة كورونا

ترامب: CNN ستجعلك تصدق أن الأناركيين والإرهابيين ألطف الأشخاص فى العالم

ترامب: CNN ستجعلك تصدق أن الأناركيين والإرهابيين ألطف الأشخاص فى العالم

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مستقبل حسام عاشور بعد بيان الأهلي

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مستقبل حسام عاشور بعد بيان الأهلي

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بجلسة الأربعاء مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بجلسة الأربعاء مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

صور.. الجميلة رجاء الجداوى.. سلامتك

صور.. الجميلة رجاء الجداوى.. سلامتك

بتخفيضات 25%.. فتح منافذ "الزراعة" طوال الأسبوع وزيادة معروض الخضر واللحوم

بتخفيضات 25%.. فتح منافذ "الزراعة" طوال الأسبوع وزيادة معروض الخضر واللحوم

مصدر ليبي: حفتر يصل القاهرة مساء اليوم لبحث التدخلات العسكرية التركية

مصدر ليبي: حفتر يصل القاهرة مساء اليوم لبحث التدخلات العسكرية التركية

شوبير: الأهلى نادى القرن من غير أسئلة عن الأحقية.. واسألوا الكاف

شوبير: الأهلى نادى القرن من غير أسئلة عن الأحقية.. واسألوا الكاف

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة