محافظ الدقهلية يأمر بتوزيع الزهور على أطفال دار الأيتام

الدقهلية شريف الديب

أمر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتوزيع زهور التهنئة بتعافيه وعودته لممارسة مهام عمله على أطفال دار الفضل للأيتام "جمعية الطفل السعيد" بالمنصورة.

وكلف محافظ الدقهلية وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، بتوزيع جميع الزهور التي جاءت لتهنئته بالشفاء على أطفال دار الأيتام، مؤكدا أنها رسالة بأن هؤلاء الأطفال ليسوا أيتاما بل هم أبناءنا ونحن أهلهم.

وأكد محافظ الدقهلية، أن هؤلاء جميعا أبناءنا ويستحقون منا كل الرعاية التي نعمل على توفيرها وتلبية كافة مطالبهم وتكثيف أوجه العناية بهم وهذه الزهور تعبيرا منا على أننا معهم وهم في قلوبنا.

وفي ذات السياق وجه وكيل وزارة التضامن والعاملون وأبناء الدار شكرهم وتقديرهم لمحافظ الدقهلية على اللفتة الطيبة ودعمه المستمر لهم وحرصه على توفير الرعاية وادخال السعادة على نفوسهم.