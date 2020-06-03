اليوم السابع
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محافظ الدقهلية: نوفر كل الدعم اللازم للمستشفيات لمساعدتها على العمل

الأربعاء، 03 يونيو 2020 12:22 م
محافظ الدقهلية: نوفر كل الدعم اللازم للمستشفيات لمساعدتها على العمل محافظ الدقهلية في مستشفى الصدر بالمنصورة
الدقهلية شريف الديب

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تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية صباح اليوم مستشفى الصدر بالمنصورة  للاطمئنان على حسن سير العمل وكفاية الاطقم الطبية وتوافر المستلزمات الطبية والعلاج وأدوات الوقاية والرعاية اللازمة .
 
وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالمرور على المستشفيات وخاصة مستشفيات الفرز والعزل الصحي للتأكد من توافر المواد والمستلزمات الطبية وجاهزية الكوادر الطبية. 
 
وتفقد محافظ الدقهلية مخازن المستلزمات الطبية وطلب من مسئولي المستشفى اعادة ترتيبها وتنسيقها وتصنيفها بما يسهل عمليات تسليم وتسلم المستلزمات والأدوات،كما تفقد مطبخ وثلاجة المستشفى للوقوف على طبيعة الأطعمة المقدمة للمرضى وجودتها واطلع على تواريخ الانتاج والصلاحية ،كما تفقد مخزن المحاليل الطبية ووجه بالتاكد من ملائمة درجة حرارة المخزن بما يحفظ المستلزمات. 
 
وأكد مختار على دعمه الكامل لمستشفى الصدر وكافة المستشفيات واستعداده التام لتوفير كافة الاحتياجات والأدوات المطلوبة في حال الاحتياج إليها مشيرا إلى أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير منظومة طبية لائقة بالمواطنين وتوفير كافة احتياجاتهم. 
 
رافق محافظ الدقهلية هيثم الشيخ نائب المحافظ وكان في استقباله الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة والمحاسب محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة .
 
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محافظ الدقهلية في مستشفى الصدر بالمنصورة

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محافظ الدقهلية في مستشفى الصدر بالمنصورة

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محافظ الدقهلية في مستشفى الصدر بالمنصورة

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محافظ الدقهلية في مستشفى الصدر بالمنصورة

 


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