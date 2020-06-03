محافظ الدقهلية: ضبط 1000 كمامة و750 سرنجة بأجا فى مخازن بدون ترخيص

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن ضبط 1000كمامة و750سرنجة فى مخازن بدون ترخيص بالإضافة إلى ضبط كميات من مستلزمات مختلفة بمركز ومدينة أجا .

وأكد محافظ الدقهلية، على ضرورة استمرار الحملات التموينية على مختلف المنشآت الغذائية ومنافذ البيع المختلفة ومستودعات الغاز ومحطات تموين السيارات ومختلف أماكن تداول وبيع السلع المختلفة واللحوم والخضروات والمخابز للتأكد من التزام التجار والبائعين بالشروط القانونية.

ومن جانبه أكد السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية أنه تم المرور على عدد من المنشآت بمركز ومدينة أجا من خلال حملة بالتنسيق مع مباحث التموين، وأسفرت عن تحرير محضر ضد مخزني مستلزمات طبية بقريتي ميت أبوالحسين وشنشا وذلك لممارستهما النشاط بدون ترخيص.

وأسفرت الحملة عن ضبط الكميات المذكورة بالإضافة إلى كميات من الكحول وأجهزة محاليل وشاش فازلين وبلاستر وماسكات تنفس وكانيولات وجونتيات وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة .

وفي السياق ذاته تم تحرير محضر ضد صاحب مكتبة بقرية أبوالحسين ومحضر ضد صاحب محل مستلزمات محمول ومحضر ضد صاحب محل بيع أدوات كهربائية بذات الناحية لعدم الاعلان عن الأسعار.