اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يونيو 2020 08:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الدقهلية: ضبط 1000 كمامة و750 سرنجة بأجا فى مخازن بدون ترخيص

الأربعاء، 03 يونيو 2020 07:11 م
محافظ الدقهلية: ضبط 1000 كمامة و750 سرنجة بأجا فى مخازن بدون ترخيص جانب من الحملة
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن ضبط 1000كمامة و750سرنجة فى مخازن بدون ترخيص بالإضافة إلى ضبط كميات من مستلزمات مختلفة بمركز ومدينة أجا .

 

وأكد محافظ الدقهلية، على ضرورة استمرار الحملات التموينية على مختلف المنشآت الغذائية ومنافذ البيع المختلفة ومستودعات الغاز ومحطات تموين السيارات ومختلف أماكن تداول وبيع السلع المختلفة واللحوم والخضروات والمخابز للتأكد من التزام التجار والبائعين بالشروط القانونية.

 

ومن جانبه أكد السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية أنه تم المرور على عدد من المنشآت بمركز ومدينة أجا من خلال حملة بالتنسيق مع مباحث التموين، وأسفرت عن تحرير محضر ضد مخزني مستلزمات طبية بقريتي ميت أبوالحسين وشنشا وذلك لممارستهما النشاط بدون ترخيص.

 

وأسفرت الحملة عن ضبط الكميات المذكورة بالإضافة إلى كميات من الكحول وأجهزة محاليل وشاش فازلين وبلاستر وماسكات تنفس وكانيولات وجونتيات وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة .

 

وفي السياق ذاته تم تحرير محضر ضد صاحب مكتبة بقرية أبوالحسين ومحضر ضد صاحب محل مستلزمات محمول ومحضر ضد صاحب محل بيع أدوات كهربائية بذات الناحية لعدم الاعلان عن الأسعار.

 

 


الدقهلية

محافظ الدقهلية

تموين الدقهلية

مستلزمات طبية

مركز أجا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. ضبط مخازن لبيع المستلزمات الطبية غير مرخصة فى حملة بمركز أجا بالدقهلية

الأربعاء، 03 يونيو 2020 06:29 م

صور.. إيقاف الأعمال وإزالة جدران سور عقار مخالف بحى غرب المنصورة

الأربعاء، 03 يونيو 2020 05:59 م

محافظ الدقهلية يأمر بتوزيع الزهور على أطفال دار الأيتام

الأربعاء، 03 يونيو 2020 04:41 م

محافظ الدقهلية: نوفر كل الدعم اللازم للمستشفيات لمساعدتها على العمل

الأربعاء، 03 يونيو 2020 12:22 م

"صحة الدقهلية" تخصص خط ساخن للرد على إستفسار المواطنين والمصابين حول كورونا

الأربعاء، 03 يونيو 2020 11:16 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 3-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 3-6-2020

شاهد.. مخطط ترتيب صفوف المصلين تمهيدا لفتح المساجد

شاهد.. مخطط ترتيب صفوف المصلين تمهيدا لفتح المساجد

الحكومة:خطة عودة الأنشطة الرياضية والصلاة بالمساجد والطيران الأسبوع المقبل

الحكومة:خطة عودة الأنشطة الرياضية والصلاة بالمساجد والطيران الأسبوع المقبل

بالاسم ورقم الجلوس.. اليوم السابع ينشر نتائج الشهادة الإعدادية بـ20 محافظة

بالاسم ورقم الجلوس.. اليوم السابع ينشر نتائج الشهادة الإعدادية بـ20 محافظة

بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

مطار مرسى علم يستقبل رحلة استثنائية تقل 165 من المصريين العالقين بالرياض

مطار مرسى علم يستقبل رحلة استثنائية تقل 165 من المصريين العالقين بالرياض

فيديو.. رصيد حسام عاشور عند الاهلاوية.. ماذا تبقى منه

فيديو.. رصيد حسام عاشور عند الاهلاوية.. ماذا تبقى منه

المالية: تقديم مواعيد صرف مرتبات الدولة لـ15 يونيو بمناسبة السنة المالية

المالية: تقديم مواعيد صرف مرتبات الدولة لـ15 يونيو بمناسبة السنة المالية

الأهلي يقرر تفعيل غرامة جونيور أجاى وحسام عاشور فى راتب يونيو

الأهلي يقرر تفعيل غرامة جونيور أجاى وحسام عاشور فى راتب يونيو

الصحة تكشف قواعد مكافحة عدوى كورونا بالمنازل

الصحة تكشف قواعد مكافحة عدوى كورونا بالمنازل

الصحة تكشف 3 طرق للتحدث الآمن مع الآخرين منعا لنقل عدوى كورونا

الصحة تكشف 3 طرق للتحدث الآمن مع الآخرين منعا لنقل عدوى كورونا

السيسى يتلقى دعوة من "زيمان" لزيارة التشيك فور انحسار جائحة كورونا

السيسى يتلقى دعوة من "زيمان" لزيارة التشيك فور انحسار جائحة كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة