محافظ الدقهلية خلال تفقده دار مناسبات: يجب تعظيم الاستفادة من الأصول الثابتة

الدقهلية شريف الديب

أمر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتطوير ورفع كفاءة دار المناسبات بالمنصورة وإعادة تنسيق القاعات فيها والاستغلال الأمثل للمساحات الموجودة فيها، وتعظيم الاستفادة من الأصول الثابتة للمحافظة ومواردها الذاتية بما يوفر خدمة لائقة للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالمواطنين وتوفير مختلف الخدمات اللازمة لهم.

ووجه محافظ الدقهلية لمسئولي الشركة المتفذة بزيادة عدد الحمامات بالدار وخاصة حمامات السيدات وزيادة مساحة قاعة ضيافة السيدات لاستقبال الدار أكبر عدد من الأشخاص في المناسبة،وانشاء مخزن لحفظ أدوات ومعدات الدار.

وأوضح محافظ الدقهلية، أن تطوير ورفع كفاءة الدار للاستفادة منها وحسن الاستغلال لمساحتها والفضاء المحيط بها،وأكد على أهمية الاستفادة من كل متر ملك للدولة وعدم اهداره.

وأكد محافظ الدقهلية على أن الاستغلال الأمثل لاراضي الدولة يعود بالنفع والمصلحة على المواطنين في توفير وإقامة مشروعات جديدة تخلق فرص عمل وتعمل على تيسير تقديم الخدمة للمواطنين.

كما تفقد محافظ الدقهلية أعمال تطوير حديقة شارع الجيش واستخدام طرق الري بالرش بدلا من الغمر ترشيدا لاستخدام المياه.